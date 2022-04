A Twisted Tale: che cosa sono i romanzi what if

Un genere dalle radici antiche

Al contrario di quello che si può immaginare il genere what if ha radici antichissime. Il primo a pensare a un “cosa sarebbe successo se” è stato addirittura Tito Livio, che prese in considerazione l’idea di un Alessandro Magno che si sposta per andare a conquistare l’Occidente anziché l’Oriente.

Tra i libri più celebri di questo filone ci sono senza dubbio La svastica sul sole di Philip K. Dick, un romanzo in cui l’autore immagina cosa sarebbe accaduto se i nazisti avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale, 22.11.63 di Stephen King in cui un viaggiatore del tempo cerca di sventare l’assassinio del Presidente Kennedy e il meraviglioso 1Q84 di Haruki Murakami che, tra Orwell e what if, racconta un 1984 diverso da quello reale.

Di recente sono state realizzate anche delle interessanti serie tv che sfruttano il concetto di what if come ad esempio Mr. Robot con Rami Malek e La ferrovia sotterranea diretta dal Premio Oscar Barry Jenkins.

I romanzi della collana A Twisted Tale

Lettura ideale per chi ama i plot twist, e ovviamente la Disney, i romanzi A Twisted Tale ripropongono personaggi amatissimi, stavolta alle prese con vicende inedite.

Pubblicati da Giunti Editore i romanzi sono C’era una volta un sogno, Ciò che un giorno era mio, Riflessi, Parte del tuo mondo, Un mondo nuovo e Gelo nel cuore.