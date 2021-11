Amici 21: audio e testo dell’inedito Piazza Unità di Andrea

Piazza Unità è il titolo del primo inedito presentato dal nuovo allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Andrea.

Il brano è l’inedito con cui il ragazzo ha vinto la sfida contro Ale ed è entrato a far parte della scuola di Amici, aggiudicandosi il banco, durante il pomeridiano andato in onda il 14 novembre su Canale 5.

Andrea Siragusa, questo il nome completo del nuovo cantautore della scuola più famosa d’Italia ha già all’attivo altri sei brani, pubblicati su Spotify: Senza di te, Crescere, Controtempo, Neve al sole, L’ego e Mai Abbastanza sono i titoli.

L’artista, proprio di recente, era già apparso in questa stessa edizione del talent show in una sfida contro LDA, quella volta però ad avere la meglio era stato il cantante e autore di Quello che fa male.

Audio Piazza Unità Andrea di Amici

Testo Piazza Unità Andrea di Amici

Sai quel giorno ero uscito ed ho fatto un giro in città

preferivo scappare piuttosto che restare là

ed ho visto una coppia ballare in Piazza Unità

e le luci degli alberi accese perché non si sa

che non è ancora Natale

Sai mi chiedo ogni tanto che cosa ho sbagliato con te

che ogni volta ci penso e non riesco a capire perché

tu mi hai detto più volte di fare la pace con me

e ti giuro ci provo ma sai, sono pazzo di te

però non di me

Che sono diverso dagli altri non uno dei tanti

e questo non sempre è un vantaggio

e sai meglio di me

che in fondo alla fine

restare da soli serve solo a scrivere nuove canzoni

che dedico a te, le dedico a te

Sono uscito di nuovo per fare un giro in città

e alla fine lo sai io ti aspetto in Piazza Unità

Vi piace questo primo inedito di Andrea?