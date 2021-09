Amici 21: Mirko salvato dalla Celentano da una pericolosa sfida

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi il ballerino Mirko viene mandato in sfida da Veronica Peparini. A sventare il peggio, ovvero l’eliminazione del ballerino durante la puntata di domenica prossima, è proprio Alessandra Celentano.

Mirko in sfida? Alessandra Celentano non accetta!

Maria De Filippi informa Mirko in sala relax riguardo la decisione di Veronica Peparini di mandarlo in sfida contro Dario.

Si tratta di un ballerino estremamente preparato che l’insegnante considera il ballerino ideale “Perché in grado di danzare tutti i generi”.

Mirko, suo malgrado e ritenendola una sfida iniqua per via della grande differenza di preparazione, accetta la proposta della Peparini aggiungendo di essere consapevole di rischiare di essere eliminato.

Maria però, spiega al ragazzo che potrebbe anche non sostenere la competizione e questo perché in puntata è stato sospeso: “Di fatto tu non hai la maglia. Quindi ti prepari, ma decideremo sul da farsi anche perchè la Peparini dice che Dario potrebbe sfidare qualsiasi ballerino della scuola. L’altra strada sarebbe quella di aggiungere un banco”, afferma la conduttrice.

Il ballerino, subito dopo, incontra Alessandra Celentano. Ed è proprio la maestra a rassicurarlo: “Sappi che mi oppongo a questa sfida perché, prima di tutto, hai la maglia sospesa che io ho deciso di darti per assicurarti la possibilità di studiare senza doverti dare i voti e per portarti avanti. Non trovo giusto questa sfida nei tuoi confronti”, spiega l’insegnante.

Mirko sembra felice di questa scelta e finalmente lo vediamo accennare un sorriso! Come gli fa notare Nicol, quanto appena detto denota che l’insegnante ci tiene davvero a lui e che continui a studiare nella scuola per migliorarsi.

Da parte nostra speriamo che l’allievo possa subito fare tesoro di quest’esperienza ad Amici e farci vedere al più presto una gran bella trasformazione. E voi che ne pensate?