Amici 21: la decisione di Christian “Ci voglio riprovare”

Christian ha preso una decisione in merito alla sua idea di voler lasciare la scuola di Amici. Dopo aver parlato con il suo insegnante Raimondo Todaro e con i suoi compagni l’allievo si convince, dunque, a restare.

I suoi amici, Dario, Michele e Aisha in primis, lo esortano a fare in modo di ritrovare la voglia di ballare. Quella voglia che il ballerino ha perso soprattutto a causa delle critiche che ha ricevuto nelle ultime settimane.

Confrontandosi con gli altri Christian, quindi, arriva alla conclusione di aver reagito in modo un po’ spropositato a quanto di negativo gli è stato detto e a come sono andate le recenti classifiche.

La vita di una ballerino è molto difficile e le osservazioni non positive sono qualcosa con cui dover imparare a confrontarsi. Il ragazzo sembra cominciare a capirlo.

“Voglio riprovarci, ci ho pensato tanto, mi hanno aiutato tutti, mi hanno fatto capire. Voglio riprovarci, anche perché mi dispiace il fatto che ti abbia deluso, voglio riprovarci a tutti i costi, non voglio deluderti assolutamente“, dice l’allievo di Amici al telefono con Todaro che replica in questo modo.

“La mia delusione arriva in primis dal fatto che saresti andato via senza vederci e senza parlare. Mettiti nei miei panni, sono qui da settembre, ieri non ti ho chiamato per convincerti a rimanere ma perché ti voglio bene e te ne saresti potuto pentire. Per fare questo lavoro saranno più le critiche che i complimenti. Saranno molti di più i momenti in cui non ti senti al massimo rispetto a quelli in cui ti sentirai da Dio. Sono settimane che hai spento la luce… non hai troppo tempo per riaccenderti”.

Il confronto tra Christian e Raimondo si conclude con il proposito che il ballerino di Amici ritrovi tutta la sua luce degli inizi. Per farlo, tuttavia, ha poco tempo perché la fase serale è davvero alle porte.