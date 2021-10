Amici 21: LDA vince la sfida, Serena può ricominciare a ballare

Continua la messa in onda su Canale 5 dell’ultima registrazione di Amici 21 risalente alla scorsa settimana.

In questo appuntamento scopriamo l’esito dell’ultima delle 4 sfide che sono state decise per via del primo provvedimento disciplinare di questa edizione. Dopo quella di Mattia, di Christian e Luigi tocca infine a LDA che affronta un altro cantautore, un ragazzo di nome Andrea.

Amici 21 – LDA vince contro Andrea

Il cantante si confronta con l’aspirante allievo che si accompagna con il pianoforte. Entrambi portano un loro inedito, nel caso di LDA il brano Quello che fa male che è già su tutte le piattaforme digitali.

La scelta dei professori di canto che sono chiamati a giudicare propende a favore del cantante già titolare il cui banco, dunque, rimane confermato.

La votazione è unanime a favore di LDA. Bellissime parole da parte di Maria De Filippi per lo sfidante che nonostante lasci lo studio ha presentato un inedito che è molto intenso dal punto di vista della conduttrice e anche dei prof.

Arriva il momento di Matt di esibirsi per la conferma della maglia, previa dimostrazione di Andreas. Secondo Veronica Peparini un piccolo miglioramento riguardo l’interpretazione è stato fatto, partendo da una base tecnica già ottima. La maglia è dunque ancora sua, lo stesso vale anche per Alex, Tommaso e Giacomo.

Per quanto riguarda Serena scopriamo, dopo settimane di silenzio, il motivo per cui la ballerina non si sta esibendo. La ragazza ha avuto un incidente che ha compromesso la funzionalità del tendine. Soltanto ora Maria può comunicarle in studio il risultato di una TAC che lascia ben sperare in una ripresa e soprattutto le permette di ricominciare daccapo il percorso di studio intrapreso con Raimondo Todaro.

Nel daytime di oggi scopriamo che in casetta ha già fatto il suo ingresso Alessandra, la sfidante che presto si scontrerà con Elisabetta!