Shawn Mendes e Niall Horan tornano a parlare della loro collaborazione

Gli ultimi tweet che si sono scambiati Shawn Mendes e Niall Horan lasciano ben sperare che sia arrivato il momento di far ascoltare al mondo la loro collaborazione.

Qualche giorno fa l’artista canadese ha condiviso il post di una sua fan che è una sua foto con Niall, post che la ragazza ha commentato esprimendo il suo desiderio di vederli finalmente duettare. Shawn ha commentato a sua volta così: “È quasi il momento… Cosa ne pensi Niall”?

La risposta del cantante irlandese è stata dunque:”Proviamoci. Provarci sarebbe molto più di quanto abbiamo fatto in precedenza“.

Questo botta e risposta tra i due cantanti è in realtà il proseguimento di quanto rivelato da Shawn Mendes al magazine The Daily Star, ben cinque anni or sono!

Il duetto dei sogni fra Shawn e l’artista membro degli One Direction è dunque già una realtà da molto tempo, in quanto i due artisti si sono già messi d’accordo per lavorare insieme, basta solo capire quando avremo finalmente l’onore di poter ascoltare il frutto dei loro sforzi congiunti in studio di registrazione.

Come dimenticare, che dopo gli American Music Awards 2016, Shawn Mendes e Niall Horan si sono ritrovati nel dietro le quinte dello show losangelino per scambiare due chiacchiere e regalare ai fan la loro prima jam session inedita!

Il pezzo scelto per questa fantastica esibizione voce e chitarra è stato Mercy, il secondo singolo del cantante di Wonder, estratto dal suo album Illuminate.