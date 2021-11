Il Pagante: Un pacco per te è il singolo natalizio con Lorella Cuccarini

Quest’anno il Natale avrà una nuova colonna sonora. Un pacco per te è il singolo inedito firmato da Il Pagante con la partecipazione straordinaria di Lorella Cuccarini.

Il brano sarà disponibile da mercoledì 1° dicembre in tutti gli store digitali e da venerdì 3 dicembre per la programmazione radiofonica.

Un pacco per te farà parte del nuovo album de II Pagante in uscita il prossimo 21 gennaio che si intitolerà Devastante. E arriverà a 3 anni di distanza dal precedente Paninaro 2.0.

È già possibile preordinare la versione fisica del disco in formato CD standard, vinile e in una speciale versione CD autografato accompagnato da una esclusiva Christmas Box. Tutte le informazioni sono su IlPagante_Devastante.

Chi è Il Pagante? Basta leggere i titoli dei loro successi per capire che davanti a noi non ci sono solo 3 milanesi ma un vero e proprio team di creativi e comunicatori che hanno scelto la via dell’ironia (e dell’autoironia) e della musica per raccontare, negli ultimi 10 anni, la loro generazione, fotografando perfettamente vizi e virtù, sogni e manie.

Il Pagante sono oggi Roberta Branchini (Ambassador per Milanocortina 2026), Federica Napoli (ambasciatrice del body positive) e Eddy Veerus (autore dell’inno Noi siamo l’Inter prodotto da Merk & kremont).

Il gruppo nasce nel 2010 come una pagina Facebook con il solo scopo di ironizzare sullo stile di vita dei Milanesi. A partire dal mondo dei PR e dei paganti, coloro che acquistano i biglietti per entrare in discoteca.

A raccogliere i quasi 10 anni di lavoro de Il Pagante è arrivato nell’aprile 2019 il libro Destinazione Privè edito da Mondadori.

Da Entro in Pass ( il primo singolo), passando per importanti collaborazioni e certificazioni, il gruppo ha iniziato ben presto a capire che l’ironia di una pagina è diventata molto altro.