Madame e Sfera Ebbasta: audio e testo di Tu mi hai capito

Ecco il testo di Tu mi hai capito, il singolo collaborativo dei due giovani rapper italiani Madame e Sfera Ebbasta, pubblicato oggi 3 settembre e prodotto da Bias e Charlie Charles.

Testo Tu mi hai capito di Madame e Sfera Ebbasta

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Al semaforo verde non ho mai accelerato

La paura di schiantarmi contro un no detto male

Sarà che nel più bello mi fotte l’idea

Di non vedere luce mentre sono in apnea

Baby, so che mi vedi

Riconosciuta tra tanti volti

Ridimensiono il mio passato per te

Ne vali la pena, forse

Mi aspetto nulla, però dammi tutto

C’è quell’intesa dagli occhi

Potrei pure farti felice

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

(Money gang)

Consumo le suole dietro ad un sogno più grande di me

In giro pure se piove, di notte e di giorno

Per prendere il mondo e smezzarlo con te

La mia vita è crazy

La tua vita baby

Non voglio mischiarla con tutti ‘sti guai

Quindi ti dico che è meglio che vai

Cancelli il numero e non mi richiami, no

No no, sai che tutto dura poco

E che non si spegne il mio fuoco

Quando ripenso a quegli anni senza soldi in tasca

Con il frigo vuoto

No che non so comportarmi

Vengo dai palazzi ma è pieno il mio conto

E mi ricordo come ridevano di me

per le scarpe che avevo addosso

Pure se mi vedi poco tu hai capito

Chissà se davvero non mi hai mai tradito

o se lo dici per farmi stare tranquillo

In questi anni ho perso ben più di un amico

Ho perso me stesso più qualche accendino

La vita ti dà e poi ti toglie

Per questo ho paura di starti vicino

Perché solo tu l’hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te

Che hai capito

Pure se mi vedi poco, tu mi hai capito

E pure se ti vedo poco, tutto ho capito

A furia di cercarti per il mondo

l’ho conosciuto a fondo e l’ho dato a te Madame