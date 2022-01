Amici 21: il video della Vigilia di Natale in casetta

In attesa del ritorno dei protagonisti di Amici sul piccolo schermo, previsto il 9 gennaio, i ragazzi ingannano il tempo condividendo con il pubblico ciò che hanno fatto durante la vigilia di Natale.

Se l’ultimo daytime del 2021 aveva lasciato l’amaro in bocca per l’assenza di alcuni alunni, nel video diffuso oggi da Witty.tv, la classe è finalmente al completo nel vivere questo momento di gioia e di spensieratezza.

Ci sono anche Mattia, Christian e Rea dunque nella cena del 24 dicembre, trascorsa nella casetta di Amici.

I due ballerini, in particolare, appaiono in perfetta salute dopo il periodo di isolamento dovuto allo stato influenzale che li ha tenuti lontani dalle lezioni, dalle gare e dalle registrazioni in studio durante il periodo pre-natalizio.

Nella clip i ragazzi ricevono i regali dalle rispettive famiglie e cenano allegramente tutti insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)



Le anticipazioni di Amici 21: cosa accadrà dopo Natale

Subito dopo le vacanze i ragazzi riprenderanno a misurarsi con delle sfide. Dopo le ultime due, vinte consecutivamente da Cristiano, al ballerino toccherà affrontarne ancora un’altra.

Anche Carola andrà in sfida, dopo essere arrivata ultima in una gara di ballo intitolata “costrizione vs libertà”.

Nicol e Rea, inoltre, dovranno dimostrare a Rudy Zerbi di meritare di restare nella scuola.

Dopo le recenti gare di canto e i risultati negli streaming, infatti, il professore è intenzionato a sostituirle.