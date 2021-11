Amici 21: gara tra i ballerini, Carola ultima classificata

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5, tutti i ballerini tranne Mattia si sottopongono a una gara giudicata da Marcello Sacchetta.

Amici 21: gara sulle emozioni, la classifica

Il tema della competizione è le emozioni. Ogni allievo sceglie, dunque, un sentimento da rappresentare e prepara in 30 minuti una coreografia: Christian sceglie la rabbia, Guido la solitudine, Carola la libertà, Dario il dolore e Serena l’amore.

A giudicare la loro performance è Marcello Sacchetta, ex professionista di Amici. Mattia è stato escluso dalla gara in seguito al provvedimento preso dal suo maestro Raimondo Todaro.

Ecco la classifica di oggi con la relativa votazione:

1- Dario (Voto 6)

2- Serena (Voto 5+)

3- Guido (Voto 5)

4- Christian (Voto 4)

5- Carola (Voto 3)

Come ultima classificata, Carola, dovrà andare in sfida. La ballerina è rammaricata dalla sua posizione ma soprattutto dal tre attribuitole, voto che non ha mai ricevuto in vita sua e che la fa sentire come se fosse una principiante.

Durante la gara, infatti, la ragazza ha calcolato male lo spazio dello studio completando in modo scorretto un passo e da qual momento la sua espressione si è paralizzata impedendole di rappresentare il tema della libertà con una mimica spensierata e sorridente, come avrebbe voluto.

Subito dopo aver appreso la classifica, Carola scopre, mediante un video, chi è la sfidante che affronterà presto e viene convocata da Alessandra Celentano. Cosa le dirà la professoressa di Amici riguardo quanto è appena accaduto?