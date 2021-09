Amici 21 – daytime: ecco il regolamento (eliminazioni e casting)

Una nuova puntata del daytime di Amici 21 è andata in onda oggi alle 16:10 su Canale 5.

Maria De Filippi rivela ai ragazzi qual è il regolamento che determinerà il decorso del programma nei prossimi mesi, fino al serale.

Amici 21: il regolamento, le eliminazioni e i nuovi casting

Ogni alunno dovrà essere confermato, di settimana in settimana, da parte del proprio professore di riferimento.

Il giudizio potrà essere sospeso oppure il professore potrà scegliere un’eliminazione diretta dal talent show, in caso un altro professore di canto o ballo non decidesse di accoglierlo/a nella sua squadra.

In ogni puntata speciale, dunque, ciascun allievo di Amici si toglierà la maglia, la porterà davanti al professore che glie l’ha concessa durante la prima puntata. Gli altri due professori, invece, non possono mettere in alcun mondo in discussione la sua permanenza all’interno della scuola.

Ogni ragazzo avrà canzoni o coreografie da preparare o da eseguire (almeno 2). In base a come andranno il professore può non confermare il proprio allievo eliminandolo dal proprio gruppo. Se nessun altro docente intende accoglierlo, sarà ufficialmente eliminato dalla scuola.

Ciascun insegnante può sospendere il giudizio, trattenendo la felpa per togliersi i dubbi sull’allievo in questione. Poi, dopo una settimana di preparazione, il professore può chiedere un’esibizione per eliminarlo o confermarne la presenza.

L’insegnante può infine sostituire l’allievo con un nuovo alunno con una serie di casting che continueranno a svolgersi nei prossimi mesi.

In quest’eventualità, non sarà necessaria alcuna sfida perché è il professore di riferimento a scegliere di mandare via il suo ballerino o cantante.