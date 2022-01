Amici 21: domenica 30 gennaio un daytime speciale raccontato dai ragazzi

Adesso è ufficiale. La nuova puntata di Amici, prevista per domenica 30 gennaio su Canale 5, non andrà in onda regolarmente.

Questo a causa, come vi abbiamo già raccontato, della positività di molti dei ballerini professionisti e alcuni autori al Covid.

Un daytime speciale al posto del pomeridiano di Amici

Gli ultimi aggiornamenti confermano che verrà trasmesso uno Speciale e si tratta di un racconto realizzato proprio dai ragazzi stessi.

Un daytime in cui tutti i protagonisti racconteranno i punti salienti di questa loro intensa avventura nella scuola più famosa d’Italia.

Gli allievi saranno dunque la voce narrante dell’esperienza che li ha portati in questa fase ormai avanzata dell’edizione in corso.

Sarà un’occasione per conoscerli meglio in vista del Serale e magari anche per recuperare qualche momento che è sfuggito ai telespettatori.

La puntata speciale andrà in onda dalle 14:00 alle 15:30, subito dopo partirà una nuova puntata di Verissimo che sarà dunque anticipata di un’ora rispetto al solito.

Resta da capire quando riprenderanno le registrazioni in studio ma vi aggiorneremo appena ne sapremo di più.

Domani ore 14 uno SPECIALE di #Amici21 con una voce narrante che ripercorrerà il percorso di tutti i ragazzi ✨🔥 pic.twitter.com/RrNJqW2BvP — AMICI NEWS (@amicii_news) January 29, 2022



E voi guarderete questa puntata speciale di Amici di Maria De Filippi?