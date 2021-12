Amici 21: audio e testo dell’inedito Prima di te di Albe

Prima di te è il titolo del nuovo inedito presentato dall’allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Albe.

Il brano è stato eseguito per la prima volta nel corso del pomeridiano di domenica 19 dicembre, andato in onda su Canale 5.

Audio Prima di te di Albe

Testo Prima di te di Albe

Ho ancora quel tuo libro

Che sta sul comodino

ma te l’ho promesso

lo restituisco

Quante le parole andate distrutte

Ma lo so è colpa mia

E mi chiedi di non andare via

Ed io che piango e non annuisco

Guardarti in faccia non ci riesco

Tu credici davvero, davvero, davvero, davvero, davvero-o

Di conquistare il cielo

E poi ci credo, ci credo, ci credo, ci credo, ci credo

Ma sai bene che

Io ti penso ancora

Quando alzo gli occhi al cielo-o

Ma non te lo dirò

Ed avrò solo un nodo in gola

Tra le luci dell’alba e il freddo di una stanza vuota

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Confondevo ciò che da amore

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Nel silenzio c’era il ru-mo-re

Lo prometto sarò forte non ricascheremo

A farlo nella macchina anche col gelo

Ora rimane il diluvio ma torna il sole te lo auguro

Davvero, davvero, davvero, davvero

Di prenderti il cielo, il tuo cielo, il tuo cielo

Dopo questi istanti dove è tutto nero

Ma sai bene che

Io ti penso ancora

Quando alzo gli occhi al cielo-o

Ma non te lo dirò

Ed avrò solo un nodo in gola

Tra le luci dell’alba e il freddo di una stanza vuota

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Confondevo ciò che da amore

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Nel silenzio c’era il rumore

E passeranno anche le mode

E le giornate grigie

Ci rideremo un giorno

Ma sai bene che

Io ti penso ancora

Quando alzo gli occhi al cielo-o

Ma non te lo dirò

Ed avrò solo un nodo in gola

Tra le luci dell’alba e il freddo di una stanza vuota

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Confondevo ciò che da amore

Prima di te

Prima di te

Prima di te

Nel silenzio c’era il rumore

Vi piace questo nuovo inedito di Albe?