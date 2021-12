Amici 21: come sono andate le sfide di Alex e Cristiano

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi va in onda oggi domenica 19 dicembre, su Canale 5.

Nel pomeridiano di oggi, l’ultimo dell’anno, c’è il gradito ritorno di Fedez, Alessandra Amoroso, Deddy e Briga.

La sfida di Alex e quelle di Cristiano ad Amici 21

Oggi è tempo per la prima sfida di Alex, risultato ultimo nella gara cover della scorsa settimana. Lo sfidante si chiama Raffaele. Giudica l’ex insegnante Carlo Di Francesco. Dopo una cover a testa arriva il verdetto: “Secondo me, tra i due chi è più maturo, è sicuramente Alex”. Il cantante può proseguire il suo percorso ad Amici.

Cristiano, ballerino della Celentano che ha sostituito Guido di Domenico, è mandato in sfida sia dalla Peparini, sia da Todaro. Si parte da quella voluta da Veronica contro Federica. A giudicare è Kledi Kadiu.

Parte una breve discussione tra Alessandra, Veronica e Raimondo, che si chiedono perché Cristiano, che non trovano all’altezza, abbia sostituito Guido. Dopo un assolo, Kledi assegna la vittoria a Cristiano.

Inizia la seconda sfida di oggi per Cristiano, stavolta voluta da Raimondo. Lo sfidante è Giuseppe che per l’insegnante “ha qualcosa di speciale che ancora non so identificare“. Giudica ancora Kledi.

Il professionista non sa chi scegliere tra i due: entrambi non hanno dimostrato grandi capacità interpretative. Chiede dunque che improvvisino sulla stessa base. A vincere è Cristiano.

Per quanto riguarda Cosmery, sospesa dalla Celentano, non riesce a riottenere la maglia. Ma grazie agli sforzi fatti in sala prove potrà continuare a studiare nella scuola.

