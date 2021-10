Amici 21 – anticipazioni: chi sono gli ospiti e chi rischia l’eliminazione

La nuova puntata di Amici 21, registrata oggi pomeriggio, andrà in onda domenica 24 ottobre alle 14:00 su Canale 5. Ecco le nuove anticipazioni di Amici (senza spoiler troppo dettagliati) e cosa dobbiamo aspettarci dal nuovo pomeridiano di questa edizione.

Amici 21 – anticipazioni: ospiti ed eliminazioni

Ospiti della puntata Pio e Amedeo che offriranno al pubblico momenti d’intrattenimento e Alessandra Amoroso che presenterà il nuovo singolo Tutto accade.

Dopo la sospensione di Flaza durata ormai due settimane scopriremo qual è il destino della ragazza nella scuola di Amici e quindi se riuscirà a riprendere la maglia. Sarà Lorella Cuccarini a decidere se rinnovarle l’occasione offerta dalla scuola oppure ritirare definitivamente la sua felpa.

Un discorso simile, anche se con motivazioni diverse, vale anche per Giacomo che ha deluso Zerbi. Il professore gli ha sospeso la maglia e lo ha messo di fronte ad una nuova sfida. L’insegnante, infatti, colpito dal talento del 18enne Simone, ha deciso di concedere anche a quest’ultimo la chance di entrare nella scuola. Solo uno tra Simone e Giacomo riuscirà a conquistare il banco. Chi sarà tra loro due?

Ci sarà, inoltre, il tempo per una nuova gara tra tutti i cantanti. Le anticipazioni di Amici News rivelano che questa volta verrà giudicata dalla cantante Giorgia che stilerà, come ha fatto la settimana scorsa Ermal Meta, una classifica. Questa volta, però, non sarà basata sulle cover ma sugli inediti.

Rudy Zerbi, in settimana, ha voluto mettere in difficoltà Alex con un’assegnazione, recapitata in una busta blu. L’allievo della Cuccarini dovrà esibirsi in un medley di tre grandi canzoni, molto diverse tra loro in cui dovrà mostrare un’espressività completamente differente. Si tratta di Cu’ mme di Roberto Murolo e Mia Martini, Con il nastro rosa di Lucio Battisti e Bella di Jovanotti.