Amici 21: Rudy Zerbi è indeciso tra Giacomo e Simone

Durante il daytime di Amici 21 andato in onda oggi su Canale 5 Rudy Zerbi annuncia a Giacomo che presto potrebbe essere sostituito da un ragazzo di nome Simone.

L’insegnante è deluso da come il suo allievo sta lavorando. Perciò afferma che presto deciderà se confermarlo oppure far entrare l’aspirante allievo al suo posto.

Dopo l‘eliminazione di Elisabetta, andata in onda ieri, si prospetta dunque un altro (dal nostro punto di vista spiacevole) cambiamento nella classe.

Amici 21: Giacomo sostituito da Simone?

Zerbi recapita a Giacomo una busta rossa con una lettera in cui spiega di non avere intenzione di eliminarlo o sostituirlo perché gli ha dato una possibilità e non ha commesso nulla di così grave da meritare l’eliminazione. Non esclude però del tutto l’eventualità di sostituirlo. Si tratta di una scelta importante su cui dovrà riflettere a lungo perché quel banco va onorato e vuole capire se qualcuno può farlo più di lui.

Subito dopo Rudy annuncia l’arrivo del 18enne in casetta, un cantautore che ha notato ai casting che scrive bene e soprattutto per esigenza “è moderno, personale, spontaneo”. I ragazzi sono molto incuriositi dal nuovo arrivato. Simone racconta di studiare pianoforte da autodidatta, il suo stile va da Fisher a Lucio Battisti.

Il professore convoca dunque Giacomo insieme a Simone mentre i ragazzi assistono al confronto sulle gradinate dal monitor della casetta. Questa settimana entrambi lavoreranno con tutti i mezzi messi a disposizione della scuola e poi farà la sua scelta. Dai due ragazzi vuole vedere impegno e duro lavoro. Così valuterà il loro atteggiamento nello studio prima di decidere chi merita la maglia di Amici 21.

Dopo essere tornati dalla convocazione, Giacomo è molto pensieroso riguardo ciò che potrebbe accadere. Carola sembra, invece, affascinata dall’aspirante allievo e ne parla con Luigi, minimizzando subito dopo le sue stesse parole.