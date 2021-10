Amici 21 – anticipazioni: due allievi sospesi e un ospite

La nuova puntata di Amici 21, registrata ieri pomeriggio, andrà in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre alle 14:45 su Canale 5. Ecco le nuove anticipazioni di Amici e cosa vedremo durante il nuovo pomeridiano di questa edizione, come sempre riportate da Il Vicolo delle News.

Se apprezzate gli spoiler e pensate che questi non vi rovineranno in alcun modo la visione della puntata, continuate pure a leggere.

Amici 21, gli ospiti della terza puntata del pomeridiano

Ospite della puntata la cantante italo-brasiliana Gaia Gozzi, nonché ex allieva della scuola, che presenta il suo nuovo inedito che è intitolato Nuvole di Zanzare.

Anticipazioni #Amici21: allievi sospesi e allievi salvi

Amici 21, anticipazioni: chi sono i due allievi sospesi

Durante questo pomeridiano quattro ragazzi affrontano una sfida esterna in seguito a un provvedimento disciplinare che c’è stato in settimana. Si tratta di LDA, Luigi, Christian e Mattia. Nessuno di loro, però, è eliminato e restano tutti nella scuola.

Ci sono, invece, delle sospensioni che riguardano altri ragazzi. Gli allievi in questione sono Inder e Flaza, la motivazione non risiede nell’esibizione durante la puntata ma nella loro condotta durante la settimana.

In questi giorni, infatti, Inder si è confrontato con la Pettinelli che gli ha sottratto il cellulare per via delle numerose infrazioni da parte del ragazzo che ha superato troppe volte il tempo concordato con la produzione per poter telefonare ai suoi cari. Oltre a questo, il cantante di Gola secca si è reso colpevole di numerosi ritardi e di due assenze alle lezioni. Un discorso simile vale anche per Flavia che è quella che più volte ha trasgredito con il telefono.

A rischiare la sua maglia, anche se non nell’immediato, è anche Elisabetta che non convince Lorella Cuccarini con la sua esibizione in puntata. La maestra annuncia che la prossima settimana la manderà in sfida contro una cantante che viene presentata subito in studio.