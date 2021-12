Amici 21 – nuovo provvedimento disciplinare: Albe pulirà tutta la scuola, studio compreso

Nel daytime di Amici 21 di oggi, i ragazzi reagiscono al nuovo provvedimento disciplinare avviato durante la puntata di ieri.

Come anticipato, a finire nel mirino è Albe a cui toccherà la punizione forse più severa di tutte.

Il ragazzo, dopo che per esclusione si è arrivati a capire che i calzini e altri indumenti a terra nella stanza arancione sono suoi, ammette le sue colpe e aggiunge di non avere giustificazioni.

A quel punto, Anna Pettinelli decide il provvedimento per lui: Albe pulirà tutta la scuola, compreso lo studio e la sala relax. Rudy Zerbi non ritiene conclusa la questione e rimprovera il ragazzo per non essersi scusato prima che LDA subisse una punizione importante.

Il giovane, a sua volta, replica di non averlo fatto per semplice educazione, non sapendo esattamente cosa dire. Il professore rincara la dose insinuando dei dubbi sulla genuinità delle sue parole e delle sue intenzioni.

Dopo essere tornati in casetta Alberto si mette subito all’opera per riordinare la sua stanza sottolineando la mancanza di spazio che motiverebbe le sue felpe, abbandonate in un angolo della camera.

Come i professori, anche gli altri ragazzi non sono magnanimi con Albe rimarcando le sue colpe e il fatto che non avrebbe parlato nel momento opportuno, facendo ricadere su Luca responsabilità non sue.

Dopo aver visto le immagini del disordine nella casetta di Amici, anche Rea e Nicol discutono animatamente su chi delle due abbia più colpe dell’altra.

Si confrontano anche Dario, Mattia e Cristian sulle cause dello stato in cui si trova la loro camera. E voi cosa ne pensate della punizione che è toccata oggi ad Albe?