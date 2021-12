I BTS si prendono una pausa: ecco l’annuncio della band

I BTS stanno per prendersi una pausa dalla loro attività di band: il grande annuncio è arrivato domenica scorsa, 5 dicembre.

“Vorremmo informarvi che i BTS stanno pianificando di prendere un secondo periodo di pausa, dopo il primo del 2019, quando avranno completato i loro eventi già pianificati ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – LA’ e ’2021 Jingle Ball Tour,’” ha scritto la Big Hit Label su Twitter.

“I BTS sono rimasti attivi per interagire con i fan nel 2020 e nel 2021 nel pieno dell’emergenza COVID-19 e hanno ottenuto risultati sbalorditivi per consolidarsi come i migliori artisti globali”, ha continuato la dichiarazione.

La nota stampa ha poi rivelato cosa faranno i membri dei Bangtan Boys – J-Hope, Jimin, Jin, Jungkook, RM, Suga e V – durante la loro pausa.

“Questo periodo di riposo fornirà ai membri dei BTS che si sono impegnati instancabilmente nelle loro attività, la possibilità di trarre ispirazione e ricaricarsi di energia creativa. Sarà anche la prima volta dal loro debutto in cui potranno trascorrere le festività natalizie con le loro famiglie. Chiediamo ancora una volta di mostrare considerazione per il loro bisogno di godersi la vita ordinaria e libera di tutti i giorni, concentrandosi esclusivamente su se stessi, anche se per un breve periodo, durante il periodo di riposo”, spiega il comunicato.

Quanto durerà la pausa dei BTS?

La dichiarazione ha aggiunto: “I BTS si concentreranno sulla preparazione per il concerto e sull’uscita del nuovo album che segnerà l’inizio di un ‘nuovo capitolo’. Si stanno preparando per un concerto il prossimo marzo per connettersi e comunicare con i fan a Seoul.”

“Vorremmo estendere la nostra più profonda gratitudine a tutti i fan che continuano a tifare per i BTS che torneranno migliori e più sani dopo essersi ricaricati in modo che possano restituire tutto l’amore dei fan. Grazie”, è la conclusione del documento.

L’annuncio della “rottura” dei BTS arriva poco dopo l’arrivo della versione natalizia della loro hit Butter.