Tra i programmi che vanno in vacanza per le festività natalizie c’è anche Amici 20, di cui quella ancora in corso è stata l’ultima settimana di trasmissione.

Dunque, il talent show condotto da Maria De Filippi lo scorso sabato, 19 dicembre ha salutato, seppur informalmente il pubblico di Canale 5, con l’ultima puntata dello speciale settimanale di quest’anno.

Quando ci sarà la prossima puntata speciale?

Mediaset non ha ancora ufficializzato quando tornerà Amici dopo Natale ma, probabilmente, il programma riprenderà sabato 9 gennaio con un nuovo pomeridiano.

Così come per lo speciale del sabato, anche il daytime Amici 20 va in pausa per il periodo natalizio. Come riporta la guida tv Mediaset, infatti, l’ultima puntata del daytime Amici è andata in onda ieri, 22 dicembre.

Anche in questo caso non si sa ancora la data ufficiale del ritorno del daytime di Amici. Ma da lunedì 11 gennaio il programma dovrebbe tornare in onda.

I ragazzi di Amici passeranno il Natale a casa?

Quest’anno il talent show ha subìto numerose modifiche a causa del Covid19, come il vivere tutti insieme in casetta dal primo giorno. Ma anche la necessità che gli allievi puliscano e preparino da mangiare da soli. Proprio quest’aspetto ha portato alcuni problemi che hanno costretto Maria De Filippi ad applicare un provvedimento disciplinare.

Sempre per limitare i contatti con l’esterno, quest’anno si era pensato di far passare il Natale agli allievi in casetta, come riporta la pagina AmiciiNews.

Tuttavia, dato lo stop del daytime, sembra che tale ipotesi sia stata scartata per permettere agli allievi di ritornare dalle proprie famiglie.

Se così fosse, però, i ragazzi non avrebbero il tempo di prepararsi, in soli due giorni dopo il rientro, per uno speciale del 9 gennaio. Se è vero che gli allievi Amici sono tornati a casa, dunque, la prossima puntata speciale potrebbe essere rimandata al 16 gennaio.