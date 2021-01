Amici 20: Aka7even si scontra con Evandro, cos’è successo

Ecco cosa è successo durante il nuovo daytime di Amici di Maria De Filippi che è appena andato in onda. Aka7even ha una discussione con Evandro dopo che ha giudicato negativamente il brano che il cantante di Guacamole sta preparando in sala prove.

Il pezzo in questione è una cover su cui Evandro ha riscritto delle strofe originali. Aka7even, dopo aver ascoltato solo poche parole, commenta il pezzo, in privato con Raffaele, esprimendosi in modo molto negativo.

Successivamente, il rapper chiede a Evandro di cantare il suo pezzo davanti a tutti. Quando il ragazzo viene a conoscenza dalla produzione dei commenti che ha fatto alle sue spalle, capisce che quella richiesta fatta davanti agli altri era probabilmente una presa in giro.

Così, i toni tra i due si fanno più aspri e il cantante, palesemente offeso, esprime la sensazione che nessuno dei suoi compagni lo stimi abbastanza. Secondo Deddy, però non è giusto prendersela con tutti quando ad offenderlo è stato solo ed esclusivamente Aka7even.

Evandro manifesta, allora, tutta la sua amarezza per il fatto che il suo percorso nella scuola di Amici non sia stato dei più brillanti. Zerbi e la Pettinelli, infatti, non hanno mai apprezzato le sue esibizioni e forse anche Arisa potrebbe presto smettere di credere in lui.

Sangiovanni ammette che sì, il suo percorso nella scuola non è stato facile, ma questo non significa che non valga nulla come artista. Aka7even a quel punto si scusa con Evandro per l’accaduto, ammettendo di aver sbagliato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)