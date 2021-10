Alessandra Amoroso – Tutte le cose che io so: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Tutte le cose che io so, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Tutte le cose che io so di Alessandra Amoroso

Testo Tutte le cose che io so di Alessandra Amoroso

Tutte le cose che io so

Me le hai insegnate tu

E ogni giorno insieme

Ne ho imparata una in più

Ogni passo che io ho fatto

Con te l ho condiviso

Ogni segreto, ogni paura

Ogni mio sorriso

E mi ricordo da bambina

Quando mi dicevi che

Se parlavo agli alberi, ricordi

Diventavano più forti

E quanto è il bene che ti voglio

E che ogni giorno mi hai voluto

Ma per la prima volta stamattina

Non mi hai riconosciuto

Ho fatto sai finta di niente

E son rimasta muta

Ho girato un po’ la testa

Quando una lacrima è caduta.

È difficile accettare

Che la vita sia anche questa

È difficile capire Io a volte non ci riesco

Ti ho incontrato dentro un sogno

E hai ridato a tutto un senso

Perché io di te ancora ho bisogno

Ma ti lascio andare adesso

E quanto è il bene che ti voglio

E che ogni giorno mi hai voluto

Ma per la prima volta stamattina

Non mi hai riconosciuto

Ho fatto sai finta di niente

E son rimasta muta

Ho girato un po’ la testa

Quando una lacrima è caduta

E tutto il bene che ti voglio

È il più grande in assoluto

A te che pensi sempre a me per prima

A te che mi hai cresciuto

Mi hai dato tutto in cambio niente

Niente indietro hai mai voluto

E mi hai insegnato ogni giorno un po’

Tutte le cose che io so

Tutte le cose che io so

Tutte le cose che io so

Tutte le cose che

Io so