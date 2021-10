Alessandra Amoroso – Il bisogno che ho di te: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato Il bisogno che ho di te, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio Il bisogno che ho di te di Alessandra Amoroso

Testo Il bisogno che ho di te di Alessandra Amoroso

Conosco bene un posto

ho una proposta incredibile

conosco bene un posto

l’alba è uno spettacolo da questo lato della città

ho una proposta incredibile

osserva bene dall’alto

e sembra un punto lontanissimo

convincimi a partire adesso

Il bisogno che ho di te

non si è mai potuto estinguere

il bisogno che ho di te

sopravvive ai principi

e a tutte le regole

ci siamo detti per sempre

promessi alle stelle

voltati le spalle non sapendo che scegliere

ma se arrivasse d’inverno

la notte di San Lorenzo

e mi fosse concesso un desiderio inespresso sarebbe per te

non puoi sapere qual è non puoi sapere qual è

Ho una proposta incredibile

buttiamo giù tutti i muri

lo so ti sembra difficile

eppure guarda Berlino

precedente indelebile

Il bisogno che ho di te

si è sempre saputo distinguere

il bisogno che ho di te

sopravvive ai principi

e a tutte le regole

ci siamo detti per sempre

promessi alle stelle

voltati le spalle non sapendo che scegliere

ma se arrivasse d’inverno

la notte di San Lorenzo

e mi fosse concesso un desiderio inespresso sarebbe per te

perchè ho bisogno di te come una festa in paese

[?] i fiori, canzoni d’amore che sai pure te

e se arrivasse d’inverno

un cielo quasi perfetto

e mi fosse concesso un desiderio inespresso sarebbe per te

non puoi sapere qual è

Nevica e il mio sguardo sul tuo cuore che è una capitale

corrono le mani sulla pelle come in tangenziale

naufraga la schiena nel tuo abbraccio profondo come il mare

Ci siamo detti per sempre

promessi alle stelle

voltati le spalle non sapendo che scegliere

ma se arrivasse d’inverno

la notte di San Lorenzo

e mi fosse concesso un desiderio inespresso sarebbe per te

non puoi sapere qual è non puoi sapere qual è non puoi sapere qual è

Perchè ho bisogno di te