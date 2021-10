Alessandra Amoroso – AleAleAle: audio e testo della canzone

Alessandra Amoroso ha pubblicato AleAleAle, uno dei brani dal suo nuovo disco, Tutto accade, rilasciato oggi venerdì 22 ottobre.

Audio AleAleAle di Alessandra Amoroso

Testo AleAleAle di Alessandra Amoroso

Finalmente il tuo respiro

l’ossigeno adesso non serve più

stavo cercando somebody to love

dalla strada alle stelle il blu

l’Orsa Minore, tramonti di Monet

vale la pena guardare in su

il cielo è per noi, so cosa vuoi

occhi negli occhi revolucion

È la vita voglio il sole sul viso

vento dal finestrino mentre scappi con me

è la vita non so mai cosa dire

faccio un po’ confusione, mi distraggo di te

ti te, di me, di te, di me, di te

AleAleAle

portami lontano da tutto che l’asfalto brucia in coda per il rientro

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

andiamo dove non me l’aspetto che tra poco tempo viene buio pesto

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

Finalmente il tuo ritorno

le mani fredde non le voglio più

fatta così let it be

Dalla strada alle stelle il blu

l’Orsa Maggiore, tramonti di Monet

vale la pena guardare in su

anelli di legno occhi negli occhi

dirty dancing a Santa Cruz

È la vita voglio il sole sul viso

vento dal finestrino mentre scappi con me

è la vita non so mai cosa dire

faccio un po’ confusione, mi distraggo di te

ti te, di me, di te, di me, di te

AleAleAle

portami lontano da tutto che l’asfalto brucia in coda per il rientro

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

andiamo dove non me l’aspetto che tra poco tempo viene buio pesto

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

Tutte le cose più belle ti si incontrano dentro

quando al mare restiamo da soli e il tramonto è un incendio

scegli un ricordo che vibra da mettere addosso

portiamo tutta la sabbia nelle vie del centro nelle vie del centro, nelle vie del centro

AleAleAle

AleAleAle

AleAleAle

portami lontano da tutto che l’asfalto brucia in coda per il rientro

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

andiamo dove non me l’aspetto che tra poco tempo viene buio pesto

AleAleAle

voglio l’infinito

AleAleAle

desaparecidos

Andiamo dove non me l’aspetto portiamo la sabbia nelle vie del centro

voglio l’infinito, desaparecidos