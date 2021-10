Aka7even pubblica il suo primo libro 7 vite e incontra i fan su ZOOM

Aka7even ha scritto il suo primo libro e sarà dal 23 novembre in libreria. In occasione dell’uscita di 7 VITE, questo il titolo, l’artista incontrerà i suoi fan in un evento online esclusivo.

La commovente storia di Aka abbiamo avuto modo di conoscerla durante la sua esperienza ad Amici ed ora è diventata un avvincente romanzo! Eccone la trama:

Quando Luca entra in coma ha solo 7 anni. Ci rimarrà per 7 giorni, una settimana che cambierà la sua vita per sempre. Da quando si sveglia è come se fosse rinato, da quel giorno la musica non è solo la sua passione, è diventata la sua migliore amica, la sua stella polare, il suo sogno.

In 7 vite, AKA7EVEN racconta chi è Luca, chi è l’artista, il ragazzo partito dalla sua cameretta e che è cresciuto inseguendo la sua passione e di come la musica lo abbia salvato.