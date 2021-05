Testo Eazy Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Eazy, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo

eah

ora che ho tutto ciò che vorrei sono Easy

Napoli e mo’ volerò con i ricordi nei jeans, sì

yeah

qui aria nuova chi cerca trova

so cosa hai fatto e che rifarei ancora

vince chi ignora

segui la strada solo per vittoria

e chi si si innamora

non sa chi gli spetterà

sai l’amore non hai età

ho sempre contato su di me

mai su di te

mai su chi parla di me

senza sapere che in fondo chi sono io

chi siamo noi

senza sapere chi siete voi

i piedi sul cemento, mento

se dirò che ci sarò

se dic0 che ci sarei

sai bene quel che sento, sento

vengo dalla city babe

qui è sbagliando che si cresce, yeah

ora che ho tutto ciò che vorrei sono easy

Napoli e mo’ volerò con i ricordi nei jeans

tu sei il mio m0onlight

se vado via dico dico goodbye

tu sei il mio mood ya,

triste però ? good times

ti voglio qui

baby dai dimmi di sì

non sappiamo chi è di chi

rose nere sui miei jeans

dai che stasera ti porto a ballare su un letto di spine ferendoti il cuore

l’odorevestiti strappati il rumore quel letto che cigola ci porta fuori di qui

ma fuori da qui, dal colore di queste pareti

da quel quadro con mille pianeti

se ti bagni con gli occhi non vedi

piedi sul cemento, mento

se dirò che ci sarò

se dico che ci sarei

sai bene quel che sento, sento

vengo dalla city babe

qui è sbagliando che si cresce, yeah

ora che ho

ora che ho tutto ciò che vorrei sono easy

Napoli e mo’ volerò con i ricordi nei jeans, si,yah