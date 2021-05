Testo Fuori Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Fuori, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Fuori Aka7Even





Aka 7even parla di Amici 20, di Mi Manchi, del video di Loca e di Martina

se vedo te mi mandi fuori, fuori, tu mi mandi fuori, fuori

baby rubacuori, cuori, tu mi mandi fuori, fuori

dimmi dove sei baby

ho una vista su di te

che mi manda fuori

fuori

Betty dove sei

voglio vederti scalare mille pianeti fumare poi rivederti

cosa ci fai lì da sola?

bagnata sotto la pioggia

vorrei bagnarti in un letto da soli

ma senza che tu te ne accorga

baby hai pianto tutta la notte

volevi qualcosa di forte

ma senza asciugare le tue lacrime

hai voltato tutte le tue pagine

ora sei qui da me stanca e fottuto da una vita in frre’

baby hai stappato anche il tuo reggiseno

urla più forte anche se non mi fermo

oh no con i tuoi jeans e la tua smoke

voglio fumare anc0ra un po’

per poi vederti andare fuori, fuori

se vedo te mi mandi fuori, fuori, tu mi mandi fuori, fuori

baby rubacuori, cuori, tu mi mandi fuori

dimmi dove sei baby

ho una vista su di te

che mi manda fuori, fuori

cosa c’è che mi parlavi baby?

devo stare male per non stare bene

ti ho portata le persone non ci può vedere

voglio stare fuori per fumare insieme

siamo soli in questo mondo come Bonny e Clyde

voglio rivederti ma non so se tornerai

oh mamacita lasciati soffiare sulla schiena come una maldita yeah yeah yeah

mama o non m’ama sta tipa me ama

cosa cosa vuole da me?

le notti passate a guardare quei film

lei seduta su di me

dai baciamo e dimmi

sei pazza di me

scappiamo lontano sopra la Babette

chiudi quegli occhi per immaginarti con me

se vedo te mi mandi fuori, fuori, tu mi mandi fuori,baby rubacuori, fuori

tu mi mandi fuori, fuori

dimmi dove sei baby

ho una vista su di te

che mi manda fuori

fuori