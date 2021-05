Testo Black Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Black, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Black Aka7Even





woo chiedimi chiedimi, chiedimi come sto, come sto

woo chiedimi chiedimi, chiedimi come sto, come sto

chiedimi come sto

ma non lo so

mi sento pieno mi sento vuoto mi sento boh

ho la faccia di m…

ma sorrido per gli altri

se mi chiedi che hai?

ti risponderò

quanta voglia di amarmi

sai che ho la testa dentro un bunker, dunque

sopravviverò contando su me su me

se mi fermo un istante, torno indietro nel tempo

ho la testa pesante

anche se non ci penso

woh chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

woh chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

io sono fatto di te, e tu sei fatta per me

come fossimo ? ma con la vista black

ho la faccia di me

ma sorrido per gli altri

se mi chiedi degli altri

quanta voglia hai di amarmi

woh chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

woh chiedimi, chiedimi, chiedimi come sto, come sto

chiedimi come sto anche se potessi dirtelo non capiresti

chiedimi che farò quanto rimarrò da solo stringendomi i denti

chiedimi dove è finita la parte mancante vuota nella stanza

io ti dirò che è lontana ma non è lontano un mezzo di distanza

wooh chiedimi chiedimi, chiedimi come sto, come sto

wooh chiedimi chiedimi, chiedimi come sto

sto black