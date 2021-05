Testo Rolly Stone Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Rolly Stone, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Rolly Stone Aka7Even





Aka 7even parla di Amici 20, di Mi Manchi, del video di Loca e di Martina

Rolly rolly yeah okAka 7 hey yeah bbrraaa

what the f*ck u doing?

se sono così io lo devo a me

e chi ha detto sì

cosa faccio qui?

baby io già lo so

se ne fumo un’altra senti Rolly Rolly Stone

Rolly Rolly Rolly stone (X4)

yeah yeah yeah

sto sempre in giro se a scrivere cose che ancora non so

cerco il futuro lontano dai miei pensieri

c’è chi beve per dimenticare chi dimentica per non pensare

yeah

sogno un poco amore di emozioni che mi riescono a colpire in pieno

se mi becchi in una stanza sono io che non ci credo

sogno che lei insieme a me con quella ? al collo

stesi in una suite d’hotel non facciamo col tramonto

Rolly

facciamo money

te quiero mami dammi

c’ho non ho si ma vorrei darti

yummy sputo la biro sul bianco

non faccio come Ronaldo, lo faccio solo per te

what the fuck are you doing?

se sono così

io l0 devo a me e a chi ha detto sì

cosa faccio qui

baby io già lo so

se ne fumo un’altra sento rolly rolly rolly stone

rolly rolly rolly rolly stone (x4)

yeah yeah yeah

baby la mia testa è un fliipper sono in trip eh

lei sa bene quanto valgo ma non lo dice

guarda mamma dove sono

prendo il volo voglio un altro shot yeah

la luna è piena ma penso troppo

ne chiudo un’altra e penso il doppio yeah yeah

la vita è uno specchio

ti sorride se

lo guardi sorridento

(facciamo money

te quiero mami dammi

c’ho non ho si ma vorrei darti

yummy sputo la biro sul bianco

non faccio come Ronaldo, lo faccio solo per te)