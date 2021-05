Intergalactic: Foto, trama e cast della serie da domani su SKY e NOW

Le serie quasi interamente al femminile sono tra le più diffuse tra le novità presto in arrivo. Vi ricordiamo per esempio The Wilds su Amazon o The Nevers. Inoltre da domani Intergalactic arriverà su SKY e NOW (guarda il trailer) tutti i lunedì dalle 21.15 in prima visione. Il genere è sci-fi e promette molta adrenalina a chi lo vedrà. Ecco qualche immagine in anteprima

Sinossi. L’ambientazione è un futuro distopico dove i confini tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato sono sempre più sfumati. Intergalactic racconta la storia di Ash Harper (Savannah Steyn), coraggiosa giovane poliziotta e pilota di una flotta galattica. La sua brillante carriera sta però per andare in fumo dopo un’ingiusta condanna per alto tradimento ed esiliata in una lontana colonia carceraria. Lungo la strada verso l’esilio, i compagni di reclusione di Ash organizzano un ammutinamento e prendono il controllo della nave che li sta portando alla prigione spaziale alla quale sono destinate.

Morto l’equipaggio, la criminale Tula Quik (Sharon Duncan-Brewster) è intenzionata a raggiungere il mondo libero – Arcadia – con la sua banda. Ash è l’unica che può portarli fin lì: sarà costretta a unirsi a loro nella fuga verso una galassia lontana e un futuro quanto mai incerto. Al centro, il conflitto interiore della protagonista: e se le sue compagne d’avventura fossero dalla parte sbagliata della legge ma dalla parte giusta della storia?

Nel cast troviamo Savannah Steyn, Sharon Duncan-Brewster, Eleanor Tomlinson, Thomas Turgoose, Natasha O’Keeffe, Oliver Coopersmith, Imogen Daines, insieme a Diany Samba-Bandza, Parminder Nagra e Craig Parkinson.

Ecco alcune immagini di Intergalactic: