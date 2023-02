Versailles: fuori oggi il video di Giustissimo dal nuovo EP A-PATICO

Versailles presenta oggi Giustissimo, con il videoclip ufficiale dell’inedito di A-PATICO, il repack dell’EP di debutto -PATICO pubblicato il 24 febbraio (Pulp Music – Believe).

I nuovi brani sono Comfort Fit (feat. Missey), uscito a novembre, Salute E Malattia, pubblicato a gennaio, e Giustissimo, che è quindi il vero e proprio inedito dell’album.

Dell’ultima canzone, appena rilasciata, Versailles racconta:

“Giustissimo è la canzone più semplice e genuina che abbia mai scritto. Ho deciso di farla uscire come ultimo tassello della repack di -Patico perché dopo tante chitarre, bassi e batterie distrutte la mia vita è generalmente traducibile in una ballata. C’è quest’ amore tra due ragazzi/bambini che insieme scoprono cos’è la vita, e sempre insieme scoprono i motivi per cui non potranno rimanere insieme, tra cui i differenti retaggi familiari, i pregiudizi e tutte le cose che la vita vera ti para davanti quando stai per diventare adulto. Il video non ha citazioni colte, non è stato ragionato e diretto, non era nemmeno previsto. Sono io che mi lamento davanti a una camera e faccio un po’ di casino, una mia giornata tipo insomma.

Ho letto una volta su un libro: Nessuno guarisce dalla propria infanzia’ beh nel mio caso la frase è diventata “Nessuno guarisce dalla propria adolescenza”. Non mi sono mai tolto di dosso quell’impulsività, quel senso di inquietudine perenne dovuto al sentirsi la cosa più importante al mondo e al contempo la più insignificante, sono sentimenti che mi seguono ancora. Non sono guarito, sono ancora un -patico..“.

Ecco il video di Giustissimo di Versailles

Il repack A-PATICO è stato appena pubblicato. Delle tre nuove aggiunte, Versailles racconta:

“Mentre usciva -PATICO stavo lavorando ai tre brani nuovi. Se -PATICO era è la traduzione in musica di una relazione analizzata in ogni sua sfaccettatura, le nuove tracce di A-PATICO descrivono tre punti di vista diversi da cui osservare la fine di una relazione: Comfort Fit è la sorpresa (siamo in una cosa comoda ma all’improvviso ci rendiamo conto che è la comodità a ucciderci), Salute E Malattia”è la disillusione, la presa di coscienza più matura della situazione. Giustissimo è l’accettazione serena, genuina, quasi giocosa, della fine di un rapporto. Senza drammi”.

Versailles è liquido come la sua musica, un collage di vite precedenti e presente. La sua è una contaminazione di generi: dal Metal all’Hard Rock, all’Hip Hop, all’Elettronica.

Con il suo nome d’arte vuole sottolineare il desiderio di costruire qualcosa di nuovo e anche di apparentemente assurdo, sui cui nessuno scommetterebbe mai.