Wicked: ecco la prima immagine di Ariana Grande nei panni di Glinda e tutto quello che sappiamo

Finalmente ieri sera, il regista di Wicked, Jon M. Chu, ha rilasciato le prime immagini ufficiali direttamente del set del film attualmente in produzione. Abbiamo così avuto modo di dare un primo sguardo alla splendida Ariana Grande nei panni di Glinda ed a Cynthia Erivo in quelli della protagonista Elphaba.

You weren’t told the whole story. What happens when you veer off the Yellow Brick Road? Here is your very FIRST LOOK of #WickedMovie … currently in production in Oz. 🌪️🫧🧹@WickedMovie @UniversalPics pic.twitter.com/pKdTTmi6kD

— Jon M. Chu (@jonmchu) April 16, 2023