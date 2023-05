SalTo 2023 intervista esclusiva a Tillie Cole, autrice di Dammi mille baci

Il Salone del libro 2023 è stato un vero successone. È innegabile che l’edizione appena trascorsa abbia segnato il record di ingressi con un totale di 215.000 persone che nei 5 giorni di fiera si sono presentate al Lingotto di Torino. Mai SalTo fu più affollato e partecipe di quello appena trascorso. Grande merito per l’affluenza va dato al lavoro fatto dai creator del booktok, che negli ultimi anni hanno avvicinato tantissime persone alla lettura, ma anche alle case editrici per essere riuscite a portare al SalTo 2023 autrici di spicco di fama mondiale come: Tahereh Mafi, Jordan Ifueko e Tillie Cole. Grazie a Alwas Publishing abbiamo avuto l’immenso onore di intervistare in esclusiva per voi Tillie Cole, autrice best seller di Dammi mille baci.

Se anche non avete ancora letto Dammi mille baci, ne avrete sicuramente sentito parlare o lo avrete visto in libreria. Dammi mille baci è campione di vendite in Italia. Dopo Spare, Dammi mille baci di Tillie Cole è il romanzo più venduto in Italia nel 2023. Come è stato possibile un simile successo se la pubblicazione non è recente ma data 2018? Semplice: il passaparola su TikTok ha segnato la scalata del romanzo.

Non potevamo perdere l’occasione di intervistare la splendida Tillie Cole e per l’occasione abbiamo realizzato un’intervista creativa e particolare. Se avete letto il romanzo, o anche solo semplicemente la trama del testo, saprete che la nonna della protagonista, Poppy, regala alla nipote un vasetto ricco di cuori di carta di colore rosa da riempire con la descrizione dei baci che riceverà durante la sua vita. Così, abbiamo pensato di porre a Tillie le nostre domande nello stesso modo: abbiamo consegnato all’autrice un vasetto decorato con stoffa e tulle rosa al cui interno ha trovato diversi cuori di carta con domande riferite al suo romanzo.

Intervista esclusiva a Tillie Cole

Tillie, se dovessi scegliere uno solo dei baci tra Poppy e Rune, sceglieresti il primo o l’ultimo?

“Ah è una domanda difficile. Il primo bacio tra Poppy e Rune ha dato il via al romance nel romanzo ma l’ultimo rappresenta il lieto fine della storia quindi è molto difficile per me scegliere quale preferisco tra i due ma se proprio devo prediligo il primo bacio.”

Preferisci il Rune delle fasi iniziali del tuo romanzo o il nuovo Rune?

“Ah, domanda difficile ma credo di preferire tra i due il nuovo Rune. Il vecchio Rune era tanto dolce ma penso che nella vita vera puoi restare in maniera così dolce ed innocente solo per poco tempo. Quando succede qualcosa nella tua vita che ti cambia nel profondo, ti rende diverso. Amo il nuovo Rune perchè è il riflesso di quello che accade ad una persona quando qualcosa di brutto succede nella sua vita ed al tempo stesso questo nuovo Rune tenta di cambiare per rendere felice Poppy, cerca di migliorare per lei. Per Rune il romanzo è stato un viaggio di crescita personale. Il libro dovrebbe essere di Poppy e Rune ma penso che alla fine sia il romanzo di Rune, perchè Poppy scompare presto e quindi il romanzo ci racconta come lui l’ha supportata ed appoggiata e come ha affrontato la perdita. Dammi mille baci riflette le perdite personali che ho subito nella mia vita. Rune sono io che affronto le scomparse dei miei cari. Rune è il protagonista della storia perchè quello era il mio ruolo come scrittrice e nella vita reale.”

Anche tu Tillie, come la tua protagonista, suoni qualche strumento?

“Si, come Poppy suono il violoncello. Ho scelto di inserire questo elemento all’interno della mia storia perchè potevo spiegare con cognizione di causa come effettivamente si suona lo strumento e sono riuscita a rendere le sequenze musicali più concrete e credibili”

“Possiamo sperare in un adattamento cinematografico di Dammi mille baci?”

“Io lo amerei. C’è stato parecchio interesse in merito ad un adattamento del mio romanzo ma ancora non abbiamo firmato nessun contratto. Il libro sta diventando sempre più popolare in America e Inghilterra, paesi in cui si concentrano parecchio su pellicole tratte da romanzi come il mio, quindi teniamo le dita incrociate. Io quando stavo scrivendo il romanzo l’ho immaginato esattamente come un film e penso che visivamente sia perfetto. Sono però preoccupata per il fatto che potrebbero cambiare il finale che ho scritto e sono molto protettiva nei confronti di questa storia. Quindi se mai dovessero fare un film tratto da Dammi mille baci, spero che sia il più fedele possibile al romanzo.”

SPOILER ALLERT sul finale di Dammi mille baci

Per chi non ha ancora terminato la lettura di Dammi mille baci vi consiglio di non presagire la lettura dell’articolo, altrimenti potreste trovarvi di fronte a risposte spoiler.

Se potessi riportare in vita uno solo dei tuoi personaggi, tra Poppy e Rune chi sceglieresti?

“Probabilmente Poppy perchè non ha avuto una vita molto lunga, anzi. So che anche Rune è morto giovane ma ha avuto 10 anni di vita in più rispetto a Poppy. Inoltre Poppy aveva il sogno suonare in un’orchestra e vivere a New York. Quindi se potessi mi piacerebbe esplorare cosa avrebbe potuto fare Poppy con più tempo a sua disposizione.”

Questa è una domanda crudele: perchè hai scelto di far morire Rune così giovane? Aveva solo 27 anni e tutta la vita davanti,

“Allora, confesso che ho scritto due finali alternativi: uno è quello che avete letto e l’altro, quello che non ho pubblicato. In questo finale alternativo Rune non moriva e proseguiva la sua vita senza Poppy. Purtroppo più leggevo il romanzo prima di pubblicarlo e più comprendevo che Rune non sarebbe mai stato con nessun altra appare Poppy. Ho anche rimosso dal testo finale, nell’epilogo della storia, il momento in cui raccontavo come effettivamente Rune è morto . Nella mia testa Rune era un fotografo di guerra e un giorno tornando nella sua camera d’albergo, a causa di un incidente con la macchina, si è schiantato contro il suo stesso hotel. Qui è dove poi si risveglia nel bosco di ciliegi in fiore e si ricongiunge con Poppy. Ho scelto di rimuovere la scena ma ora me ne pento in realtà. Penso che sia molto poetico il finale che ho inserito scelto, una storta di retelling di Romeo e Giulitetta. Rune e Poppy erano destinati a stare insieme e se esiste davvero l’aldilà sono convinta che Rune e Poppy ora stiano vivendo una felice vita insieme.”

Dialogare con Tillie è stato un vero piacere ed un immenso onore. Always Publishing per festeggiare l’arrivo dell’autrice in Italia ha portato al Salone del Libro in anteprima i primi due volumi della serie dark romance di Tillie Cole: Kyler. La tua salvezza sarò io e

Styx. Per te solo io.

Sicuramente la case editrice porterà presto in Italia nuova pubblicazioni di Tillie Cole data anche la presenza dell’autrice al RARE di Firenze il 23 settembre 2023. Noi saremo presenti all’evento e non vediamo l’ora di portarvi con noi alla scoperta di tante nuove autrici romance.