Venom – La furia di Carnage: chi è Tom Hardy

Tom Hardy è tornato al cinema nei panni di Eddie Brock, giornalista che viene contagiato dal simbionte alieno Venom, in Venom – La furia di Carnage. Un ruolo che ha contribuito da dargli nuova popolarità, sopratutto tra i più giovani, anche se l’attore britannico non è nuovo ai cinecomic.

Volete saperne di più? Vi raccontiamo meglio chi è Tom Hardy

Nato a Londra nel 1977 Tom Hardy ha studiato recitazione per poi debuttare giovanissimo come modello. Successivamente si è aperta per lui una carriera ricca di soddisfazioni che lo hanno portato a collaborare con registi del calibro di Ridley Scott, Sofia Coppola, ma anche Alejandro González Iñárritu e Christopher Nolan.

Sebbene sia un attore poliedrico, Tom Hardy sembra avere una predilezione particolare per il genere cinecomic ma anche fantascientifico. Tant’è che negli ultimi anni l’abbiamo visto entrare a far parte del cast di Mad Max: Fury Road (in cui interpretava il protagonista) ma anche de Il cavaliere oscuro in cui vestiva i panni di Bane.

L’attore è attualmente sposato con la collega Charlotte Riley, con la quale ha due figli, e, da grande amante degli animali, divide la sua carriera all’impegno per la salvaguardia di cani, gatti e non solo promuovendone l’adozione.

Diretto da Andy Serkis, il film è interpretato da Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris e Woody Harrelson. Venom – La furia di Carnage è al cinema.

La trama di Venom – La furia di Carnage:

Una volta trovata ospitalità nel corpo del giornalista investigativo Eddie Brock, i guai non sono ancora finiti per Venom. Il simbionte alieno se la dovrà infatti vedere con un nuovo nemico: Carnage. Questi non è altri che un simbionte nato da Venom e che sceglie il serial killer Cletus Kasady come corpo ospitante.