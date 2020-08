Come di certo ricorderete, in occasione della sua vittoria ai Kids Choice Awards 2020, Vale Vedovatti ci aveva raccontato di essere felicemente single. Eravamo ancora nel pieno della quarantena e, di conseguenza, Vale si trovava in Svizzera, da sola in compagnia della sua famiglia.

Non perdetevi la nostra video intervista esclusiva a Valeria Vedovatti!

Valeria Vedovatti - Intervista alla vincitrice dei KCA 2020!

Ma evidentemente, nel frattempo, deve essere successo qualcosa di molto importante! Terminata la clausura, infatti, Vale Vedovatti si è (ri)congiunta con un altro dei nostri teen idol preferiti,! E, udite udite, tra la bella Vale e il simpatico e spigliato Jody è nato l’amore.





Vale Vedovatti e Jody Cecchetto stanno insieme e rispondo alle domande dei fan!

Le due webstar hanno ufficializzato la loro relazione rendendola Instagram Official la scorsa settimana. Vale ha condiviso un tenero scatto in compagnia di Jody, in riva al mare.

Ecco la foto con cui Vale e Jody hanno confermato la loro relazione!

A poche ore dall’annuncio, la nuova coppia ha risposto alle curiosità dei fan sempre su Instagram.

Jody, in modo scherzoso ed ironico, ha per esempio rivelato di essere stato quello ad avere fatto il primo passo. I due si conoscono dal 18 giugno del 2019, giorno a partire dal quale fra i due è da scattata una scintilla, “che poi è diventata fuoco”.

Qui sotto potete recuperare il loro video Q&A dedicato ai fan.

Valeria Vedovatti e Jody Cecchetto: Chi ha fatto il primo passo??

Jody Cecchetto, come saprete, abbiamo imparato a conoscerlo e ad apprezzarlo di recente anche nelle vesti di conduttore. Proprio a lui infatti è stato affidato il timone della divertente trasmissione Ready Music Play di DeaKids!