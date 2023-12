Aemond sul finale di House of the Dragon voleva davvero fare quello che ha fatto? Ewan Mitchell risponde alla domanda

Allerta spoiler per chi non ha vista la prima stagione di House of the dragon. Durante il Comic Con brasiliano Ewan Mitchell (Aemond Targaryen) e Steve Toussaint (Corlys Velaryon) hanno presentato in anteprima mondiale il trailer di House of the dragon 2 e si sono divertiti a rilasciare le prime dichiarazioni sulla nuova stagione della serie. Ecco cosa risposto Ewan Mitchell ad una domanda rimasta in speso con il finale di stagione della serie.

La risposta di Ewan Mitchell (Aemond) al finale di stagione di House of the dragon

Ewan Mitchell si è dimostrato loquace, divertente e super carino con i fan brasiliani. E chi se lo aspettava? Considerato che non è solito mostrarsi alla stampa o mettersi a disposizione per contenuti social. A quanto pare per HOTD la situazione è diversa.

Ewan ha dimostrato di aver compreso il personaggio di Aemond o meglio la sua versione seriale (perchè nei libri è molto diverso): per lui non è né un eroe né un villain. Secondo l’attore il pubblico può capire le ragioni che lo spingono ad agire in un certo modo anche se magari il personaggio non piace a tutti. Alcuni fan lo amano incondizionatamente altri vorrebbero ma i modi in cui si comporta glielo impediscono.

Ma arriviamo alla risposta che vi interessa. Ad Ewan è stato chiesto se per lui Aemond ha davvero voluto uccidere Lucerys nel finale di stagione di HOTD oppure se si è trattato di un incidente. La serie considerate le urla di Aemond al suo drago lascia intuire che il personaggio non volesse davvero liberarsi del nipote ma l’attore ha risposto in modo criptico:

“Aemond ha superato il fatto che sia stato Luke a toglierli un occhio ma non accetta che sia rimasto impunito. Quando un crime resta impunito il mondo è sbilanciato e l’universo di Aemond più di qualunque altro. Sul fatto che il gesto sia stato intenzionale o meno non posso dirvi nulla perchè sarebbe uno spoiler.”

A quanto pare nel primo episodio di HOTD 2 scopriremo molto di più ed onestamente non vediamo l’ora.

Siete curiosi di scoprire di più in merito al personaggio di Aemond e secondo voi voleva davvero liberarsi di Luke o no?

Vi ricordiamo che la seconda stagione di House of the dragon arriverà nel corso dell’estate 2024 solo su Sky e Now.

