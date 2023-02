Ultimo – Nuvole in testa: audio e testo della canzone

Ultimo ha pubblicato Nuvole in testa, uno dei brani del suo nuovo disco omonimo, Alba, rilasciato oggi, venerdì 16 febbraio.

Testo Nuvole in testa di Ultimo

Ho mantenuto con cura le ultime cose rimaste dal trasloco che ho fatto prima che voi arrivaste scatole chiuse alcune neanche le ho aperte dentro ci sono parti che ho paura di perdere ma il foglio dove ho scritto quello che son stato la penna con cui scrissi che ti avrei aspettato fa bene chi ride senza starci a pensare è quello il talento che cerco di avere

Ho nuvole in testa per formare il mio cielo

se non sai di che parlo siediti e te lo spiego ho i tasti di un piano per mostrare il mio ego ma non è quello che sono e neanche quello che ero è sempre apparenza quel che infine poi conta tu giudichi il mare da una stupida onda a volte mi siedo all’alba sopra il mio tetto e grido in faccia sto mondo “tu non sai che c’ho dentro”

“tu non sai cosa c’ho dentro”

Ho preso i trucchi e ci ho provato a diventare un altro lasciare i miei problemi dietro questo nuovo salto ma poi ho saltato accanto aveva ancora i miei ricordi urlavo contro Dio “ti prego se esisti rispondi”

trovavo me stesso solo sopra ad un palco tornavo poi a casa, il corpo era di un altro lo specchio ha il talento di saperti parlare se lo guardi ed ammetti che non sai più volare

Ho nuvole in testa per formare il mio cielo se non sai di che parlo siediti e te lo spiego

ho i tasti di un piano per mostrare il mio ego ma non è quello che sono e neanche quello che ero è sempre apparenza quel che infine poi conta tu giudichi il mare da una stupida onda a volte mi siedo all’alba sopra il mio tetto e grido in faccia sto mondo “tu non sai che c’ho dentro”

“tu non sai cosa c’ho dentro”

Che senso ha che ci parliamo senza toccarci mai il cuore

la gente vive solo se gli ricordi che muore

mi chiedi in cosa credo

credo in questo momento

mi chiedi perchè tremo

perchè dentro c’ho il vento

Tu non sai che c’ho dentro

tu non sai cosa c’ho dentro

tu non sai cosa c’ho dentro

tu non sai cosa c’ho dentro

Tu non sai cosa c’ho dentro