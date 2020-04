“Non voglio cambiare pianeta“. questo è l’intento con cui Jovanotti intrapreso un lungo viaggio in bicicletta, che lo ha portato alla scoperta di un mondo lontano.



Lorenzo Cherubini, per tutti Jovanotti, fra gennaio e febbraio 2020, in terre sperdute e lontane dal Coronavirus, ha macinato 4 mila strepitosi chilometri in sella.



Lorenzo Jovanotti, che tutti conosciamo per la sua esuberanza sul palco durante i concerti, in totale solitudine ha attraversato la leggendaria Panamericana (strada che porta dall’Alaska alla Terra del Fuoco), fra Cile e Argentina, filmando tutto il viaggio.



Tutte queste immagini, storie ed emozioni, sono state raccolte un docu-film (o docu-trip),montato e diretto da Michele Maikid Lugaresi, realizzato con Federico Taddia, prodotto da SoleLuna per RaiPlay.

Le 15 puntate, della durata di 15 minuti, saranno visibili su RaiPlay, da Venerdì 24 aprile 2020.

Questa insolita iniziativa dii Jovanotti, in un momento come questo di distanziamento sociale e di impossibilità di viaggiare, ci darà l’opportunità di vedere posti meravigliosi del Sud America: dalla costa cilena sul Pacifico fino al deserto di Atacama, poi le Ande, fino alla Pampa Argentina e la bellissima Buenos Aires!



La colonna sonora di questa impresa, ça va sans dire, è una musica originale di Lorenzo Jovanotti.