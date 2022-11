Empire of Light: tutto quello che sappiamo sul film di Sam Mendes

Interpretato da un cast stellare Empire of Light è il nuovo film del regista Premio Oscar Sam Mendes il quale racconta una storia in cui la magia del cinema si intreccia a quella dei legami tra persone. Un racconto che promette emozioni.

Empire of Light il trailer

Quando esce il film

Il film arriverà nei cinema italiani il 23 febbraio distribuito da The Walt Disney Company Italia. Empire of Light sarà inoltre presentato in anteprima al 40° Torino Film Festival.

Il cast del film

Il film è interpretato da un cast stellare, tra cui la vincitrice dell’Academy Award Olivia Colman, il vincitore del BAFTA Micheal Ward, Tom Brooke, Tanya Moodie, Hannah Onslow, Crystal Clarke, con Toby Jones e il premio Oscar Colin Firth.

Di che cosa parla il film

Ambientato nei primi anni ‘80 in una cittadina balneare inglese, Empire of Light è una storia potente e toccante sui legami umani e sulla magia del cinema del regista premio Oscar Sam Mendes.

Un po’ come The Fabelmans, il nuovo film di Steven Spielberg che uscirà nei cinema il 22 dicembre, Empire of Light è una storia che riflette sul potere del cinema e della sala cinematografica. È molto interessante che, in un’epoca governata dallo streaming e dalle piattaforme, i registi sentano ancora la necessità di ribadire l’importanza di questo luogo magico in cui realtà e sogni sembrano confondersi.

Se è infatti vero che le sale cinematografiche sono in sofferenza è anche vero che il loro fascino resta immutato, come conferma un film come quello di Sam Mendes che non si rivolge solo a coloro che le sale le hanno vissute anche quando era l’unico modo per guardare i film ma anche a un pubblico più giovane.

