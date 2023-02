The Umbrella Academy 4: iniziata la produzione dell’ultima stagione della serie Netflix, ecco cosa sappiamo e le prime foto dal set

Netflix, mediante una foto diffusa online sui suoi profili social, ha comunicato l’inizio della produzione di The Umbrella Academy 4, l’ultima stagione dello show. Non so voi ma noi non vediamo l’ra di scoprire come si concluderanno le avventure dei fratelli Hargreeves.

Ecco la foto pubblicata da Netflix:

It’s all been leading to this. The final season of The Umbrella Academy is now in production! pic.twitter.com/0Wl3GT6kMR — Umbrella Academy (@UmbrellaAcad) February 6, 2023

Cosa sappiamo su The Umbrella Academy 4

Il cast ritornerà al gran completo. Rivedremo quindi: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Justin H. Min, Ritu Arya, e Colm Feore.

Steve Blackman ritornerà nel suo consolidato ruolo di produttore esecutivo e showrunner della serie. In occasione dell’annuncio dell’inizio della produzione della nuova stagione della serie Steve Blackman ha dichiarato “Sono entusiasta all’idea che i fan di The Umbrella Academy potranno seguire la conclusione del percorso degli Hargreeves, iniziato cinque anni fa. Ma, prima che si arrivi alla conclusione, abbiamo da raccontare una fantastica storia per la quarta stagione, che porterà gli appassionati a rimanere incollati sulle sedie fino all’ultimo minuto.”

Quando uscirà The Umbrella Academy 4?

Al momento attuale non sappiamo ancora quando vedremo la nuova stagione della serie tv sul piccolo schermo. La produzione è appena iniziata e generalmente per show del genere, che richiedono parecchio lavoro in fase di post-produzione, occorrono diversi mesi tra tempo passato sul set e lavoro di editing. Premesso questo, possiamo aspettarci la distribuzione di The Umbrella Academy 4 non prima del 2024, se proprio siamo fortunati potremo vederla a fine 2023 ma ne dubito fortemente. Ad ogni modo restiamo in attesa di novità da Netflx.

La trama di The Umbrella Academy

Nello stesso giorno del 1989, quarantatré neonati nascono in diverse parti del mondo, figli di donne che non si conoscono e che fino al giorno prima non avevano mostrato segni di alcuna gravidanza. Sette di loro vengono adottati da un miliardario, che dà vita all’Umbrella Academy, una particolare accademia casalinga dove addestra i suoi “bambini” a salvare il mondo. La morte di Hargreeves fa riavvicinare i sei membri sopravvissuti, che devono collaborare per cercare di scoprire cosa si cela dietro la misteriosa morte del padre.

Ma la famiglia così ricomposta è nuovamente divisa dalle personalità divergenti e dalle abilità contrastanti, oltre che dall’imminente minaccia di un’apocalisse globale. The Umbrella Academy è basata sulla serie di fumetti scritta e create da Gerard Way, illustrate da Gabriel Bá e edita da Dark Horse Comics. La serie TV è prodotta da Universal Cable Productions per Netflix, Steve Blackman è showrunner e produttore esecutivo, accanto a Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg, Gerard Way e Gabriel Bá.

