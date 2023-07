The Summer I Turned Pretty 2: la recensione della serie

La seconda stagione di The Summer I Turned Pretty è molto diversa dalla prima ma ugualmente coinvolgente. The Summer I Turned Pretty è una di quelle serie tv che se fosse disponibile tutta in un solo giorno divorerei in un colpo solo. È impossibile staccare gli occhi dallo schermo e la seconda stagione non si smentisce. Abbiamo visto in anteprima tutti gli 8 episodi dello show e possiamo confermarvi che è fedele al romanzo e migliora le sue parti deboli.

Jenny Han riesce sempre nell’impresa di migliorare ciò che ha scritto in precedenza, arricchisce i suoi romanzi e li rende credibili. Prima di addentraci nei dettagli della recensione senza spoiler di The Summer I Turned Pretty 2, vi avviso che questa stagione sarà più matura e drammatica della precedente.

The Summer I Turned Pretty 2: una stagione più matura ma ugualmente incantevole

La grande differenza tra le due stagioni è che se la prima era ambientata interamente in estate, in questa seconda ci troviamo su due archi temporali distinti: la fine dell’estate precedente e tutto il periodo autunno-inverno e l’inizio della nuova estate. In sostanza la serie tramite i ricordi di Belly ci racconta il periodo che è intercorso tra le due stagioni, e questa è a conti fatti è una stagione molto più matura della precedente, non solo per la crescita evidente dei personaggi ma anche per le tematiche affrontate.

I protagonisti maturano ed evolvono

In questa season 2 abbiamo un episodio secondo il POV di Jeremiah come accadde nei libri, e devo dire che il personaggio grazie a Gavin Casalegno è decisamente migliore rispetto al suo corrispettivo cartaceo. Il Jeremiah live action è più maturo, più comprensivo e tremendamente dolce.

Belly, nella nuova stagione dello show Amazon, sa quello che vuole e non ha paura di andarselo a prendere. Non è più la ragazza insicura della prima stagione, è cosciente della sua bellezza e sa quanto vale. Non ha più intenzione di soffrire. Ora cerca una stabilità, qualcuno che la protegga e le dia sicurezza. Vi accorgerete fin da subito che Belly non è più la ragazzina che avevamo incontrato nel primo episodio della prima stagione. Belly si conferma perfettamente in grado di esprimere i proprio pensieri senza tanti giri di parole, questa volta è decisa e non tornerà tanto facilmente sui suoi passi.

Di sofferenza durante questa stagione ce ne sarà abbastanza a causa della scomparsa di Susannah. Il tema del superamento del luttato è centrale per tutti i personaggi, adulti compresi anche se in questa stagione compare praticamente solo la mamma di Belly ed è molto marginale. Un vero peccato perché durante la season 1 la storyline degli adulti aveva conquistato tutti.

Parliamo un attimo di Conrad. Il personaggio, durante questa stagione, viene descritto alla perfezione da Steven. Conrad in The Summer I Turned Pretty 2 soffre tanto e per questo allontana le persone che ama, le spinge via. Fa di tutto per tenerle lontane dalla sua sofferenza, nega i suoi sentimenti e pur avendo l’intento di non far star male chi lo circonda ovviamente lo ci riesce. Conrad è un personaggio che ci affascina incredibilmente, è tridimensionale, sfaccettato e sicuramente spigoloso e complesso, non facile da comprendere ed, infatti, in questa stagione il lustro l’ha tutto Jeremiah.

Alcuni dettagli che fanno la differenza in The Summer I Turned Pretty 2

Le new entry sono efficaci per la storia, modificano ed integrano la trama del romanzo in maniera sapiente e dalla grande rappresentazione. Non vi aggiungo altro perchè rischierei di farvi spoiler.

La relazione tra Steven e Taylor evolve e loro due sono coinvolti in dinamiche interessanti, anche se non piaceranno a tutti.

Vi avvisiamo che la colonna sonora di questa stagione è spaziale. Non possiamo citarvi i brani ma sappiate che Jenny Han ha scelto le canzoni perfette per ogni momento. Il testo dei vari brani si abbina alla perfezione con le immagini, ma alla perfezione!

Abbiamo tanto apprezzato il fatto che diverse frasi del romanzo siano state riprese uguali uguali nella serie. Si percepisce fin da subito che l’autrice è coinvolta in ruolo importante nel progetto. Infatti, forse non lo sapete ma Jenny Han è la creatrice dello show e colei che si è occupata della scrittura della sceneggiatura.

Vi ricordiamo che i primi tre episodi di The Summer I Turned Pretty 2 debutteranno su Amazon Prime Video il 14 luglio, i restanti arriveranno con cadenza settimanale ogni venerdì fino al 18 agosto. Noi riguarderemo sicuramente la nuova stagione con voi e attenderemo con ansia la terza.