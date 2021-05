Testo Torre Eiffel Aka 7even: ecco la nuova canzone del cantante!

Esce oggi, 21 maggio, in tutte le piattaforme di streaming e negli online store AKA 7Even, il primo vero disco della carriera di Luca Marzano!

L’artista finalista di Amici 20 si è fatto conoscere e apprezzare per la sua grande umiltà e per il suo enorme talento, che gli è valso migliaia di streaming e un gigantesco affetto da parte dei fan.

Qui sotto trovate audio e testo di Torre Eiffel, una delle canzoni incluse nel disco di Aka 7Even!

Testo Torre Eiffel Aka7Even





e ridi piano ma non parli

e guardo nelle foto i nostri sguardi che si lasciano liberi contro vento

e mi respingi mentre ancora non ti sneto

e suona tirste questa musica d’inverno

mentre chiuso in una stanza

c’è il silezio

che fa rumore tra queste pareti

vorrei scappare tra mille pianeti

e cosa dici dici dici che non stai con me

ed il tuo viso sulla spalla che non è la mia

vorrei stringerti per dirti sa com’è

poi via tutte tranne te

che poi stavolta è solo una bugia

puoi stancarti di me puoi stancarti di lui ma l’amore che ti ha dato lascia il segno di noi due sopra quel letto sporco di fango

c’è scritto ancora il nome di un altro

poi mi parli di lui di quella volta

in hotel quando per un istante mi hai portato via

ricordo quegli 0cchi bui vista sulla Tour Eiffel

mi hai baciato mentre stavo andando voa

e ridi piano ma non parli e guardo nelle foto i nostri sguardi

che si lasciano liberi contro vento e mi respingi mentre ancora non ti sento

e suona triste questa musica di inverno

e mentre chiuso in una stanza c’è silenzio

che fa rumore tra queste pareti

vorrei scappare tra mille pianti

e ridi piano ma non parli e guardo nelle foto i nostri sguardi

che si lasciano liberi contro vento e mi respingi mentre ancora non ti sento

e suona triste questa musica d’inverno

mentre chiuso in una stanza c’è silezio

che fa rumore fra queste pareti vorrei scappare fra mille pianeti