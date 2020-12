Preorder Amazon Plaza di Capo Plaza: come assicurarsi una copia del disco del rapper in anteprima? Su Ginger Generation trovate la risposta alle vostre domande!

Capo Plaza sta ufficialmente per tornare. Il rapper campano ha annunciato prima con un teaser e poi con un post vero e proprio il suo nuovo album.

Il terzo album dell’artista si chiamerà semplicemente Plaza e sarà disponibile in tutti gli online store e nei negozi a partire dal prosismo gennaio. Qui sotto trovate il relativo teaser.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Capo Plaza (@capoplaza)

L’ultimo progetto discografico di Capo Plaza è uscito nel 2018 ed era 20. Un disco ricchissimo di hit di straordinario successo, che hanno portato Capo Plaza in vetta alla classifica italiana in un battibaleno.

All’interno del progetto predecessore di Plaza troviamo fra gli altri Giovani Fuoriclasse e anche Tesla, pezzo in collaborazione con Sfera Ebbasta. Il brano in questione ha battuto qualunque record di streaming, diventando il pezzo più ascoltato in Italia nel 2018.

In parallelo, Plaza aveva anche reso disponibile una versione Deluxe dell’album con al suo interno Billets, pezzo in collaborazione con il rapper francese Ninho.

Qui sotto potete ascoltare 20 di Capo Plaza, in attesa che venga pubblicato Plaza! Quanto hype abbiamo per questo nuovo progetto discografico di Luca? Riuscirà secondo voi il rapper a battere i già straordinari risultati del suo precedente album e ad essere incoronato king del 2021?

