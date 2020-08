Da venerdì 28 agosto sarà in radio e in digitale Latina, il nuovo singolo di Emma Marrone. Il brano, disponibile da oggi in pre-save su Spotify), è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella con la produzione dello stesso Dardust. La cantante racconta con queste parole cosa c’è dietro il brano e come è nata questa collaborazione:

Ho ricevuto questa canzone LATINA il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella mi sono emozionata. Era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo… una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento. Sono solo una canzone e sono qui dentro la radio.

✨FACCIO UNA MAGIA✨LATINA fuori ovunque il 28 AGOSTOpre-salva quiumusic.digital/latina#latina #28agosto Pubblicato da Emma Marrone su Lunedì 24 agosto 2020

Emma tornerà live a maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020. Qui sotto le date previste. Il live speciale di Emma previsto il 25 maggio 2020 all’Arena di Verona, si terrà invece il 6 giugno 2021 sempre all’Arena di Verona. I biglietti acquistati rimangono validi per le nuove date corrispondenti.

Biglietti Mirabilandia: offerte e prezzi

Ecco la lista delle tappe del tour di Emma Marrone fissate per il prossimo anno!

1 MAGGIO, Pala Invent, JESOLO – recupero del 3 ottobre 2020 (data zero)

6 MAGGIO al Mediolanum Forum di Assago, MILANO – recupero del 5 ottobre 2020

14 MAGGIO, Unipol Arena, BOLOGNA – recupero del 23 ottobre 2020

15 MAGGIO, Pala Alpitour, TORINO – recupero del 24 ottobre 2020

20 MAGGIO, Pala Catania, CATANIA – recupero del 20 ottobre 2020

22 MAGGIO, Pala Florio, BARI – recupero del 17 ottobre 2020

25 MAGGIO, Mandela Forum, FIRENZE – recupero del 13 ottobre 2020

28 MAGGIO, Pala Partenope, NAPOLI – recupero del 16 ottobre 2020

29 MAGGIO, Palazzo dello Sport, ROMA – recupero del 10 ottobre 2020