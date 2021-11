Taylor Swift – Begin Again: Audio, testo e traduzione da Red (Taylor’s Version)

Taylor Swift ha pubblicato Red (Taylor’s Version) e una delle canzoni che ha ri-registrato è Begin Again. Il brano che chiude la versione standard del disco originale e porta un pizzico di speranza ai cuori infranti; nella canzone, infatti, Taylor parla di un primo appuntamento con un ragazzo nuovo, dopo la dolorosa fine di una storia, e racconta in modo molto poetico di come ha visto rinascere l’amore. Begin Again è uno dei brani che i fan pensano sia stato ispirato dalla sua relazione con Conor Kennedy.

Scopri QUI tutte le canzoni di Red (Taylor’s Version)!

La versione originale di Red è composta da 16 canzoni nella versione standard, che diventano 22 con quelle contenute nella deluxe. Mentre in Red (Taylor’s Version) ci sono 8 canzoni inedite tratte dagli archivi di Taylor Swift, tra cui la famigerata versione da 10 minuti di All Too Well e un nuovo duetto con Ed Sheeran.

[Chorus]

And you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Verse 2]

You said you never met one girl who

Had as many James Taylor records as you, but I do

We tell stories and you don’t know why

I’m coming off a little shy, but I do

[Chorus]

But you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Bridge]

And we walked down the block to my car

And I almost brought him up

But you start to talk about the movies

That your family watches every single Christmas

And I want to talk about that

And for the first time, what’s past is past

[Chorus]

‘Cause you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Outro]

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

Traduzione di Begin Again di Taylor Swift:

[Verse 1]

Un grande respiro davanti allo specchio

A lui non piaceva quando indossavo i tacchi, ma a me si

Chiudo la porta e mi metto le cuffie

Lui diceva sembra che non capiva questa canzone, ma io si

Sono entrata, mi aspettavo che fossi in ritardo

ma sei arrivato presto e mi saluti

Cammino verso di te

Mi sposti la sedia ed aiuti a sedermi

e non sai quanto sia gentile, ma io si

[Chorus]

e ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Verse 2]

Mi ha detto che non hai mai incontrato una ragazza

che avesse così tanti dischi di James Taylor come te, ma io si

Ci raccontiamo della storie e non sai perché

sembro un po’ timida, ma io si

[Chorus]

e ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Bridge]

e camminiamo per strada fino alla mia macchina

ed ho quasi parlato di lui

ma tu hai iniziato a parlare dei film

che la tua famiglia guarda sempre a Natale

e voglio parlare di questo

e per la prima volta, il passato è passato

[Chorus]

perché ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Outro]

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

Testo di Begin Again di Taylor Swift:

[Verse 1]

Took a deep breath in the mirror

He didn’t like it when I wore high heels, but I do

Turn the lock and put my headphones on

He always said he didn’t get this song but I do, I do

Walked in, expecting you’d be late

But you got here early and you stand and wave

I walk to you

You pull my chair out and help me in

And you don’t know how nice that is, but I do

[Chorus]

And you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Verse 2]

You said you never met one girl who

Had as many James Taylor records as you, but I do

We tell stories and you don’t know why

I’m coming off a little shy, but I do

[Chorus]

But you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Bridge]

And we walked down the block to my car

And I almost brought him up

But you start to talk about the movies

That your family watches every single Christmas

And I want to talk about that

And for the first time, what’s past is past

[Chorus]

‘Cause you throw your head back laughing like a little kid

I think it’s strange that you think I’m funny ‘cause he never did

I’ve been spending the last eight months

Thinking all love ever does is break and burn and end

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

[Outro]

But on a Wednesday in a café, I watched it begin again

Traduzione di Begin Again di Taylor Swift:

[Verse 1]

Un grande respiro davanti allo specchio

A lui non piaceva quando indossavo i tacchi, ma a me si

Chiudo la porta e mi metto le cuffie

Lui diceva sembra che non capiva questa canzone, ma io si

Sono entrata, mi aspettavo che fossi in ritardo

ma sei arrivato presto e mi saluti

Cammino verso di te

Mi sposti la sedia ed aiuti a sedermi

e non sai quanto sia gentile, ma io si

[Chorus]

e ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Verse 2]

Mi ha detto che non hai mai incontrato una ragazza

che avesse così tanti dischi di James Taylor come te, ma io si

Ci raccontiamo della storie e non sai perché

sembro un po’ timida, ma io si

[Chorus]

e ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Bridge]

e camminiamo per strada fino alla mia macchina

ed ho quasi parlato di lui

ma tu hai iniziato a parlare dei film

che la tua famiglia guarda sempre a Natale

e voglio parlare di questo

e per la prima volta, il passato è passato

[Chorus]

perché ridi buttando la testa all’indietro come una bambino

penso sia strano che pensi che io sia divertente perché lui non l’ha mai fatto

ho passato gli ultimi 8 mesi

che tutto ciò che fa l’amore è rompersi, bruciare e finire

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare

[Outro]

ma un mercoledì in una caffetteria, l’ho visto ricominciare