Taylor Swift: tutti gli easter egg e significati nascosti del video di The Man

Taylor Swift ha appena pubblicato l’attesissimo video ufficiale per The Man. Questo video è speciale per due motivi, il primo perché la canzone è il vero simbolo di questa nuova era della cantante, ed il secondo perché è il primo per il quale ha il completo controllo creativo, essendo anche la regista.

Nel video ufficiale di The Man parla della situazione attuale di tutte le donne nel mondo. Si è travestita e comportata dal classico stereotipo di uomo di successo ed evidenzia come gli sia è permesso di fare cose che non sarebbero mai concesse ad una donna.

Ecco il video ufficiale di The Man di Taylor Swift:

Taylor Swift - The Man (Official Video)

Watch this video on YouTube

Come in ogni video di Taylor Swift, però, non possono mancare easter egg e significati nascosti, e noi di Ginger li abbiamo scovati tutti per voi:

1: Taylor Swift è The Man! Per tutti il video mi sono chiesta se l’uomo protagonista non fosse in realtà Taylor e in alcuni attimi, in particolare mentre sorride, esce la sua vera natura. Alla fine del video il mistero viene svelato! Quando le hanno chiesto nel Q&A chi avrebbe interpretato The Man aveva risposto: “Un bo$$!“.

2: Dwayne Johnson, ovvero The Rock, è l’attore che presta la voce a The Man al posto di Taylor.

3: In una scena il The Man urina in metropolitana contro un muro. La stazione della metropolitana è 13th Street Station, numero preferito di Taylor. I graffiti sul muro che reclamano il furto della sua discografia: ci sono tutti i titoli dei suoi dischi prima di Lover e un cartello dice, per favore restituiteli a Taylor Swift. In quella scena un Uomo letteralmente marca il territorio, sporca il lavoro di una vita.

5: Nella stessa scena vediamo un divieto di usare uno scooter elettrico ed ovviamente tutti hanno subito pensato si tratti di un riferimento al suo nemico numero uno: Scooter Braun!

6: In una delle scene in metropolitana vediamo una pubblicità, come protagonista The Man, con la scritta: “Capitalize on the feeling“, ovvero “Capitalizzare sui sentimenti”.

7: Alle fine del video appare la scritta Owned by Tayor Swift, di proprietà di Taylor Swift. Questo richiama il fatto che Lover è l’unico disco che le possiede come artista, gli altri 6 sono di proprietà della sua ex casa discografica, che ora è stata venduta a Scooter Braun.

8: Nel video appare la locandina del documentario Miss Americana di Netflix, con la foto di The Man e il nome Tyler Swift. Inoltre, invece che essere stato presentato al Sundance Film Festival, è in concorso al Mandance Film Festival, ed è stato diretto da Larry Wilson, invece che da Lana Wilson.

9: Durante il Q&A Taylor aveva detto di fare attenzione alla guest star nella partita di tennis perché era particolarmente divertente. In questa scena vediamo The Man fare il dito medio all’arbitro per poi scoprire che è interpretato da Scott Swift, suo padre!

Nella stessa scena c’è anche il cameo della Tiktoker Loren Gray.

10: In una scena The Man legge un giornale creato appositamente per soggetti come lui e l’articolo di copertina è titolato: “What man won the year in celebrity dating?”. Questo titolo di riferisce al fatto che nei media ci sono standard completamente diversi tra uomini e donne celebri e le loro relazioni sentimentali: gli uomini con tante conquiste sono celebrati e le donne vengono considerate facili.

Ovviamente questo è un argomento sensibile per Taylor Swift che spesso è stata considerata dai media una ragazza rivola con tanti diversi fidanzati.

11: Anche i soldi usati da The Man hanno il suo volto stampato sopra, come a sottolineare l’arroganza del personaggio. I fan hanno anche notato delle cifre stampate sopra: 21-4-13. Che sia una data? 13 Aprile 2021? Solo il tempo sarà dircelo.

12: Taylor ha usato il video di The Man anche per promuovere il suo merchandise. Una vera business woman!

🎥 | Queen of promoting her own merch 🔎 #TheManMusicVideo pic.twitter.com/mEeNTdmIoA — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) February 27, 2020

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO!