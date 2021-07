Addio Raffaella Carrà. Si è spenta la Signora della tv

Raffaella Carrà si è spenta a 78 anni.

“Raffaella ci ha lasciati” così Sergio Japino ha dato il triste annuncio. “E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre“. Con queste parole Sergio Iapino ha dato il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti.

Cos’è successo:

Raffaella Carrà si è spenta alle 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo l’aveva colpita. Ancora non si sanno i dettagli di quello che è successo, ma tutti i nostri pensieri ed il nostro affetto da alla sua famiglia ed i suoi amici.

La sua carriera di Raffaella Carrà:

Raffaella Carrà, nome d’arte di Raffaella Maria Roberta Pelloni era nata a Bologna il 18 giugno del 1943, aveva 78 anni ed è stata showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva e radiofonica e autrice televisiva in Italia e in Spagna.

La sua carriera cinematografica incominciò molto presto, agli inizi degli anni cinquanta, quando partecipò al suo primo film come attrice bambina. Nel 1960 conseguì il diploma al Centro sperimentale di cinematografia e poi cambiò ufficialmente nome, scegliendo Raffaella Carrà come pseudonimo.

Nella stagione 1969-1970 arrivò il successo televisivo in cui Carrà lanciava un nuovo stile di showgirl, scattante e moderna. Nell’autunno dello stesso anno fu al fianco di Corrado in Canzonissima, dove diede scandalo per l’ombelico scoperto mostrato nella sigla d’apertura Ma che musica maestro!, che raggiunse le vette delle classifiche, vendendo 200 000 copie.

In questi anni Raffaella si concentrò maggiormente sulla sua carriera di cantante, ottenendo consensi in tutto il mondo come Spagna, Germania, Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, Grecia e in particolare nei paesi dell’America Latina, divenendo un vero e proprio fenomeno di esportazione della musica italiana nel mondo.

Uno dei successi più clamorosi fu il brano A far l’amore comincia tu, che riuscì a toccare, nella sua versione inglese, il nono posto della classifica dei singoli più venduti in Inghilterra, ottenendo diversi dischi d’oro e platino in tutto il mondo.

Nel 1987 passò alla Fininvest, con un contratto miliardario per il programma Benvenuta Raffaella insieme al suo compagno dell’epoca, Sergio Japino, anche regista e coreografo della trasmissione. Negli anni ’90 continuò la sua carriera in tv e musicale, sia in Italia che in Spagna.

A partire dal 24 febbraio 2016 tornò come coach nel programma di Rai 2 The Voice of Italy.