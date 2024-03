Taylor Swift – The Eras Tour: la clip di Cardigan in esclusiva su Apple Store

I “Wildest Dreams” degli Swifties stanno per diventare realtà perché, sebbene Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version) sia uscito il 15 marzo su Disney+, i fan possono guardare una clip del suo concerto anche su App Store.

Dagli stadi ai cinema, i biglietti per l’evento sono tra i più ambiti al mondo. E ora, a partire, da venerdì scorso, si può vivere l’esperienza completa in prima persona, direttamente da casa e in esclusiva su Disney+.

Oltra a guardare la versione cinematografica del concerto, sulla piattaforma d’intrattenimento, i fan potranno godersi l’esclusiva di una performance inedita di Cardigan, tratta dall’album Folklore, vincitore di un Grammy Award, disponibile solo su App Store.

Il suo film-evento, disponibile in streaming in esclusiva su Disney+, include bonus track inedite non presenti nella versione cinematografica o nelle versioni a noleggio, tra cui appunto la performance di Cardigan e altre quattro canzoni in versione acustica.

Questa esclusiva clip di un minuto è disponibile nella sezione Anteprima dell’App Store per i fan di tutto il mondo. La sezione continua a offrire un’esperienza dinamica alla scoperta delle app, per aiutare gli utenti nella ricerca di giochi e storie originali, tutte curate dal team editoriale di Apple.

Il film di Taylor Swift su Disney +

Oltre al brano, il film concerto include anche diverse canzoni acustiche che Taylor ha suonato a sorpresa durante la serie di spettacoli filmati al SoFi Stadium di Los Angeles lo scorso agosto.

Questa settimana, la cantante ha annunciato in sequenza quali sono quelle canzoni “segrete” , nel corso del programma Good Morning America.

Maroon è stato il primo tra i titoli ad essere annunciato, seguito da I Can See You, You Are in Love, Death by a Thousand Cuts.

