Netflix ha appena rivelato il mese di uscita della terza stagione di Heartstopper e tanti altri dettagli sulla storia. Heartstopper 3 uscirà ad ottobre 2024! Ecco tutto quello che dovete sapere su Heartstopper 3.

Heartstopper 3: mese d’uscita e tanto altro

Sappiamo che speravate dei vedere Heartstopper 3 prima di ottobre ma credeteci l’attesa varrà la pena!

Ad ottobre 2024 vedremo adattato sul piccolo schemeo di Netflix quello che molto probabilmente sarà il terzo ed quarto volume della serie di graphic novel di Alice Oseman ma forse non solo.

Con un video direttamente dal set dell’ottavo episodio dello show il cast di Heartstopper ci ha regalato diverse anticipazioni sulle storie dei loro personaggi.

Iniziamo da Thao, il ragazzo sta iniziando capire quali sono le passioni, cosa ama fare e quali sono i suoi hobby: Nel corso della nuova stagione si concentrerà maggiormente su se stesso.

Nella terza stagione della serie vedremo di più Tori, la sorella di Charlie. ERA ORA! Vedremo come reagisce a quello che Charlie sta attraversando ma non solo perché incontrà anche un amico… Secondo noi con questa stagione l’autrice adatterà anche solo in parte Solitarie, il romanzo dedicato a Tori che potete trovare già disponibile in italiano.

Tra Nick e Charlie la tensione è alle stelle ed a confermalo sono gli attori stessi, in particolare Kit Connor. Come vi avevevamo anticipato questa sarà la stagione più sexy e matura rispetto a tutte. E non scordatevi che sarà anche la più importante per quanto riguarda tematiche come la salute mentale ed i disturbi alimentari.

Nell’attesa della terza stagione vi ricordiamo che potete recuperare le prime due stagioni di Heartstopper solo su Netflix.

