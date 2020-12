Taylor Swift – ​​’tis the damn season: audio, testo e traduzione

E’ appena stata pubblicata la nuova canzone di Taylor Swift ​​’tis the damn season. Il brano è il primo estratto del secondo album a sorpresa pubblicato dalla cantante americana nel 2020, ovvero evermore.

Annunciando il disco, Taylor ha scritto:

Devo annunciare con orgoglio che il mio nono album e sorellina di folklore uscirà a mezzanotte. Devo essere sincera. Non riuscivamo a smettere di scrivere. Continuavamo a trovare le stesse vibe di folklore e potevamo scegliere se lasciarlo andare e proseguire in mezzo alla foresta della sua musica. Abbiamo deciso di scavare più nel profondo. Non è una cosa che ho mai fatto. Di solito passa del tempo tra un’era e l’altra. Ma con folklore è stato tutto diverso. Quando l’ho composto non sembrava tanto una partenza ma quanto più un ritorno. Ho adorato scrivere queste canzoni con Aaron Dessner, Jack Antonoff, WB, and Justin Vernon. Questa volta abbiamo anche deciso di aggiungere qualche nuova persona al nostro tavolo.

Scopri qui audio, testo e traduzione di tutte le canzoni di evermore!

Evermore:

Evermore contiene al suo interno un totale di 15 brani, più due pezzi inclusi nella versione Deluxe. Taylor ha lavorato a questi pezzi insieme agli stessi collaboratori del precedente Folklore, ovvero Aaron Dessner e il suo produttore storico Jack Antonoff; inoltre il disco ha anche tre featuring, ovvero HAIM, The National e Bon Iver. Con quest’ultimo, lo stesso del bellissimo duetto Exile, con lui ha interpretato il brano che dà il nome all’album.

Testo della canzone di Taylor Swift ​​’tis the damn season:

[Verse 1] If I wanted to know who you were hanging withWhile I was gone, I would have asked youIt’s the kind of cold, fogs up windshield glassBut I felt it when I passed youThere’s an ache in you, put there by the ache in meBut if it’s all the same to youIt’s the same to me [Chorus] So we could call it evenYou could call me “babe” for the weekend​’Tis the damn season, write this downI’m stayin’ at my parents’ houseAnd the road not taken looks real good nowAnd it always leads to you in my hometown [Verse 2] I parkеd my car right between the MethodistAnd thе school that used to be oursThe holidays linger like bad perfumeYou can run, but only so farI escaped it too, remember how you watched me leaveBut if it’s okay with you, it’s okay with me [Chorus] We could call it evenYou could call me “babe” for the weekend​’Tis the damn season, write this downI’m stayin’ at my parents’ houseAnd the road not taken looks real good nowTime flies, messy as the mud on your truck tiresNow I’m missing your smile, hear me outWe could just ride aroundAnd the road not taken looks real good nowAnd it always leads to you in my hometown [Bridge] Sleep in half the day just for old times’ sakeI won’t ask you to wait if you don’t ask me to staySo I’ll go back to L.A. and the so-called friendsWho’ll write books about me, if I ever make itAnd wonder about the only soulWho can tell which smiles I’m fakin’And the heart I know I’m breakin’ is my ownTo leave the warmest bed I’ve ever knownWe could call it evenEven though I’m leavin’And I’ll be yours for the weekend​’Tis the damn season [Chorus] We could call it evenYou could call me “babe” for the weekend​’Tis the damn season, write this downI’m stayin’ at my parents’ houseAnd the road not taken looks real good nowTime flies, messy as the mud on your truck tiresNow I’m missing your smile, hear me outWe could just ride aroundAnd the road not taken looks real good nowAnd it always leads to you in my hometown [Outro] And it always leads to you in my hometown

Traduzione della canzone di Taylor Swift ​​’tis the damn season:

[Verse 1] Se avessi voluto sapere con chi uscivimentre non c’ero, te lo avrei chiestoè stato abbastanza freddo, il parabrezza si annebbiama ho sentito quando sei passatoC’è un dolore dentro di te, ma c’è un dolore anche dentro di mema se è uguale per teè uguale anche per me [Chorus] Possiamo dire che siamo pariMi puoi chiamare “babe” per il weekendquesta maledetta stagione, scrivitelosto a casa dei miei genitorile strade non prese sembrano molto interessanti adessoe portano sempre a te nella mia città natale [Verse 2] Ho parcheggiato tra la chiesta Metodistae la scuola che una volta era nostrale festività rimangono come un cattivo profumopuoi correre, ma solo fino ad un certo puntoScapperei anche io, ricordati come mi hai visto andarmenema va bene per me, va bene per te [Chorus] Possiamo dire che siamo pariMi puoi chiamare “babe” per il weekendquesta maledetta stagione, scrivitelosto a casa dei miei genitorile strade non prese sembrano molto interessanti adesso

[Bridge] Dormito metà giornata per i vecchi tempiNon aspetterò di aspettare se non mi chiederai di aspettarequindi tonerò ad L.A. e ai così detti amiciche scriveranno un libro su di me, se lo farò maie mi chiederò dell’unica animaquale sorriso sto fingendo

